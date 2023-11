Incidente all'autocisterna del Gpl, strade chiuse: tutti gli aggiornamenti

Barberino Tavernelle, 2 novembre 2023 – Chiusura dello svincolo di Drove, nel Comune di Barberino Tavarnelle, dell’uscita Poggibonsi Nord della superstrada Siena Firenze.

In conseguenza dell’incidente di oggi pomeriggio all’autocisterna con 40mila litri di gpl, Anas ha disposto la chiusura dell’uscita Poggibonsi nord dell’Autopalio in direzione Siena. Contestualmente alla chiusura dell’uscita la bretella della 429 diventerà percorribile solo in direzione da Certaldo verso Poggibonsi. In tarda serata, presumibilmente intorno alle 20, la bretella della 429 sarà completamente chiusa per il tempo necessario alle operazioni di rimozione del mezzo.

Dovranno essere infatti svuotati i 40mila litri di gas e per questa operazione è stato fatto arrivare da fuori regione uno speciale mezzo dei vigili del fuoco.