Schianto sulla A12, un morto e nove feriti. La vittima è un operaio colpito dal pezzo di un motore

La Spezia, 6 febbraio 2024 – E' di un morto e nove feriti, di cui due gravi, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante al km 37 e 500, tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sono rimaste coinvolte più vetture e un camion ed è stata disposta la chiusura del tratto interessato.

La vittima è un operaio originario del Bangladesh che viaggiava insieme ad altri otto colleghi su un furgone che si è ribaltato dopo essere andato a sbattere contro il muraglione a bordo strada. Altre auto si sono poi schiantate contro il mezzo. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, l'uomo sarebbe morto sul colpo dopo essere sceso dal veicolo, colpito dal pezzo di un motore di una delle vetture sopraggiunte. Due operai sono stati portati all'ospedale San Martino con l'elisoccorso in gravi condizioni, uno ha riportato la semi-amputazione di un braccio. Altre persone coinvolte sono state accompagnate all'ospedale Lavagna con diverse fratture.

Tra Rapallo e Chiavari verso Livorno il tratto è stato chiuso; il traffico rimasto bloccato viene fatto defluire attraverso la corsia id sorpasso. Tra Sestri Levante e Chiavari verso Genova 2 km di coda per lavori di ripristino necessari a seguito dell'incidente. I soli veicoli leggeri diretti verso Livorno, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, dove si sono formati 7 km di coda, possono rientrare in autostrada a Chiavari dopo aver percorso la viabilità esterna. Consigliata l'uscita a Genova Nervi. In alternativa, per tutti i veicoli leggeri e pesanti, si consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova verso Milano, poi la A21 Torino-Piacenza, la A1 Milano Napoli e la A15 Parma-La Spezia dalla quale è possibile immettersi nuovamente sulla A12 verso Livorno. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.