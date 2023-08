Incendi di Ferragosto, in Val di Cecina 2mila metri quadri in fumo

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 15 agosto 2023 - I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra hanno lavorato per circa due ore oggi a Montecatini Val di Cecina per domare un incendio scoppiato in un bosco in località Sorbaiano. I pompieri hanno prima fronteggiato e poi spento un vasto fronte di fuoco che ha distrutto circa 2 mila metri quadrati di area boschiva. Per contrastare l'avanzata delle fiamme, visto che la zona è molto impervia, è stato necessario anche l'intervento di un elicottero antincendio della Regione Toscana. Sul posto anche i volontari della protezione civile che stanno eseguendo le operazioni di bonifica e i carabinieri forestali di Riparbella. Secondo quanto si apprende non è esclusa l'azione dolosa. Gli accertamenti sono in corso.

“Terribile incendio a Sorbaiano – si legge in una nota dl Comune – che ha coinvolto un'area di 1800 mq. Fiamme terribili in un Ferragosto caldissimo, che hanno interessato un'estesa area verde”. Sul posto presente il sindaco di Montecatini, Francesco Auriemma, insieme agli operai del Comune. "Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco di Saline per il celere intervento, l'Anpas, l'Unione Montana, i Carabinieri Forestali, la Misericordia di Volterra e i cittadini che hanno dato l'allarme. Un lavoro importante e duro, tanto che si è reso necessario l'attivazione dell'elicottero per domare le fiamme. Se adesso il grosso è stato fatto, proseguono le operazioni di bonifica. Quando ho saputo dell'incendio mi sono voluto muovere di persona per monitorare i fatti - spiega il sindaco Auriemma - vigileremo affinché questi episodi non si verifichino più. Il sapere che in zona ci sono istituzioni sempre pronte ad aiutare ed intervenire ci rende tutti più sicuri".

Un altro incendio è divampato fra Poveromo e il Cinquale e la colonna di fumo era ben visibile dalla spiaggia.