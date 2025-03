Arezzo, 21 marzo 2025 – “Incendi boschivi diamoci un taglio” a Castiglion Fiorentino

Questa mattina presso la scuola “G. Ghizzi” di Castiglion Fiorentino, tutte le classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino hanno partecipato al progetto di prevenzione della Regione Toscana “Incendi boschivi diamoci un taglio”.

Presenti questa mattina, oltre al referente delle Regione Toscana per il progetto nelle scuole Lorenzo Nencioni e il ferente antincendio boschivo per Arezzo Tommaso Vezzosi, il Sindaco Mario Agnelli, il Vicesindaco con delega alla Protezione Civile Devis Milighetti e l’Assessore all’Istruzione Stefania Franceschini.

Gli studenti hanno partecipato a presentazioni e dimostrazioni pratiche tenute dal personale dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi e da quello della VAB di Castiglion Fiorentino.

Durante la mattinata si sono alternati due momenti distinti: uno in aula e uno all’esterno. In aula si è svolta una lezione frontale con la proiezione di una presentazione e di alcuni filmati. Al termine del percorso didattico in classe gli alunni delle scuole primarie realizzeranno degli alberelli di carta utili poi a creare due scenari forestali: un modello di bosco gestito, ossia con minore quantità e continuità di combustibile, ed un modello di bosco non gestito, carico di alberi e arbusti. Successivamente, nel piazzale davanti alla scuola, è stato simulato su appositi tavoli didattici il comportamento di un incendio nelle due tipologie di bosco. L'obiettivo di questa esercitazione è trasferire, tramite un'osservazione diretta, l'idea della correlazione struttura forestale e del comportamento del fuoco.

Successivamente il personale della VAB di Castiglion Fiorentino ha illustrato l’utilizzo degli automezzi AIB (pick up e autobotti) ed è stata fatta una prova di aspersione dell’acqua da parte dei ragazzi.

“Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani studenti sul tema degli incendi boschivi e allo stesso tempo di avvicinarli al mondo del volontariato e devo dire che i ragazzi hanno dato una bella risposta”, dichiara l’Assessore Stefania Franceschini. “Quest’anno la Primaria dell’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino è l’unica scuola della provincia di Arezzo coinvolta nel progetto e questo ci riempie di orgoglio”, conclude l’Assessore Franceschini.