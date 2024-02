Inaugurazione dell’Aula Confucio alla sede universitaria di Arezzo. Si consolidano i rapporti con istituzioni universitarie cinesi

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Si terrà il 28 febbraio l’inaugurazione dell’Aula Confucio presso la sede universitaria di Arezzo. Prenderanno parte all’evento: Roberto Di Pietra, Rettore dell’Università di Siena, il Direttore parte cinese dell’Aula Confucio Xu Zheng dell’Università di Wenzhou, Marco Paolicchi, Rapporti con gli Atenei di Legacoop Toscana, alcuni docenti del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne della sede di Arezzo: Laurie J. Anderson, Silvia Calamai, Letizia Cirillo, Ornella De Nigris, Debora Forconi, Simona Micali, Gianluigi Negro e Rosalba Nodari.

L’incontro si terrà alle ore 10.15 presso l’aula 3 della palazzina Donne del campus universitario di Arezzo, in viale Cittadini 33.

L’Aula Confucio istituita all’interno del campus universitario aretino contribuirà alla didattica dei corsi di laurea di lingua e traduzione cinese e si propone di diventare un punto di incontro, dove gli studenti universitari, ma anche gli studenti delle scuole, i cittadini, così come gli imprenditori e gli appassionati possano entrare in contatto con la lingua e la cultura cinese.

L’istituzione dell’Aula Confucio di Arezzo è stata possibile grazie al supporto del Center for Language, Education and Cooperation (Zhongwai Yuyan hezuo zhongxin) del Ministero dell’Educazione della Repubblica Popolare Cinese e dell’Università di Wenzhou e sancisce l’importanza strategica della collaborazione fra le istituzioni italiane e cinesi per il territorio.

L’Università di Siena e l’Università di Wenzhou hanno avviato già da anni un programma di scambio di Doppio titolo, studentesse e studenti dell’Università di Siena si stanno specializzando in Lingua e Letteratura cinese presso l’ateneo cinese e studenti cinesi presso quello italiano. Nel tempo le biblioteche universitarie degli atenei coinvolti si sono arricchite con reciproche donazioni di pubblicazioni diverse.

Ha detto il Rettore Roberto Di Pietra: “Esprimo grande soddisfazione per l'inaugurazione dell'Aula Confucio, che anche in questo anno accademico caratterizza l'offerta didattica dell'Università di Siena e, in particolare, le attività didattiche presso la nostra sede del Campus di Arezzo”.

Ha dichiarato Xu Zheng, Direttore parte cinese dell’Aula Confucio: "A nome dell'Università di Wenzhou vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti all'Università di Siena per aver sostenuto la creazione dell'Aula Confucio di Arezzo, sono sicuro che si prospetta una fruttuosa collaborazione. L’Aula Confucio svolgerà un ruolo chiave negli scambi culturali, la ricerca accademica e la cooperazione tra Cina e Italia". Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione all’evento: www.unisi.it/unisilife/eventi/arezzo-inaugurazione-aula-confucio.