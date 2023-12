“In difesa di Lei”: il convegno di Exforma contro la violenza sulle donne

Firenze, 18 dicembre 2023 - "In difesa di Lei", questo il titolo del convegno che si è svolto nella Sala Meeting dell'Hotel Centrale a Firenze, organizzato dall' Accademia di Formazione Exforma. Un pubblico numeroso e attento ha ascoltato le testimonianze dedicate alla prevenzione e al contrasto del femminicidio, presentate da relatori di rilievo del mondo della psicologia, della magistratura, dell'avvocatura e della sanità. A portare i saluti istituzionali è stata l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese, che ha rivolto un ringraziamento anche ai genitori della scomparsa Michela Noli, vittima di femminicidio, presenti in sala. I due coniugi da anni sono attivi sul territorio per sensibilizzare i giovani e prevenire comportamenti sbagliati, raccontando la loro triste esperienza ai ragazzi delle scuole fiorentine. A condurre e moderare l'incontro è stata Sabrina Merenda, cultural planning di Exforma, mentre gli interventi sono stati quelli di Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale del Codice rosa, che ha affrontato il tema "Codice rosa: come nasce, il suo team, le sue azioni, lo stato dell'arte, la sua storia"; Cinzia Dini, psicologa, psicoterapeuta e criminologa, che ha portato una testimonianza dedicata al tema "Due volte vittime: riattivazione del trauma e vittimizzazione secondaria nei casi di violenza domestica"; il magistrato Giuseppe Quattrocchi, sul tema "Irredentismo femminile e violazione dei diritti"; l'avvocata Annalisa Gordigiani, che ha discusso di "Strumenti di prevenzione e tutela per contrastare la violenza di genere, gli abusi e i maltrattamenti su donne e minorenni". A concludere l'incontro è stato il coordinatore nazionale di Exforma Daniele Vignoli. "Abbiamo voluto che la prima fila del pubblico - spiega Sabrina Merenda - fosse popolata da una ventina di personalità, denominate "coccarde bianche", appartenenti a vari settori di competenza, che sono intervenute ciascuna con una piccola presentazione dei loro intenti e operazioni effettive." In platea anche tutti i giovanissimi della Comunità Amore e Libertà e atleti appartenenti a varie realtà sportive del territorio. "Il Convegno "In difesa di Lei " - ha concluso Merenda – è stato il primo del nuovo settore no profit creato da Exforma e diretto ad affrontare tematiche nazionali di spessore civico o legate ai Diritti Umani; ne seguiranno altri nel corso dell' anno 2024, ogni volta in una location diversa, con l'obiettivo di fare rete e condivisione di valori e azioni, approfondendo tematiche sempre diverse e sempre a carattere no-profit, cui sono invitati a partecipare gratuitamente tutti i cittadini." Gli ospiti d’onore, o “coccarde bianche”, sedute in prima fila al convegno erano Caterina Pulselli, del Rotary Club San Casciano; Ilaria Manzati, della Comunità Amore e Libertà; Silvia Francioni, dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps; Silvia Poggi, della Cooperativa Arca, Martina Focardi, direttore UOC Medicina Legale di Careggi; Susy Mariniello, Istruzione Ospedale pediatrico Meyer; Simona Dei, direttrice della Asl Toscana Centro; Antonella Andrei, titolare Poggi Ugo Terrecotte di Impruneta; Chiara Crocini, Presidente Tarax Sport Firenze e Aics Direzione Nazionale; Niccolò Monecchi, della Cooperativa La Stadera; Andrea Pieri della Rari Nantes Sport Firenze; Lucia D., Rete Rosa di Firenze; Annalisa Massari Fantozzi, della Rete Solidarietà di Firenze; Verusca Benci della Coop 21; Antonella Tuoni, direttrice del Carcere di Sollicciano ed il Tenente Colonnello Rosalinda Lucchesi e il 1° Luogotenente Andrea Pelliccioni. Caterina Ceccuti