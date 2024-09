Il trasporto pubblico “ A porte aperte” gestito dal Comune di Capolona con la società Tiemme

Arezzo, 14 settembre 2024 – Con la riapertura delle scuole da lunedì 16 settembre cambiano gli orari di tutte le linee del servizio di trasporto pubblico “ A porte aperte” gestito dal Comune di Capolona con la società Tiemme.

Il Sindaco di Capolona Mario Francesconi, fa presente che “Nel corso dei mesi estivi sono stati fatti una serie di incontri con Tiemme per preparare il nuovo piano per il trasporto pubblico che guarda con attenzione all’anno scolastico 2024/2025 in funzione alle necessità degli studenti, un lavoro attento e puntuale che è stato reso possibile grazie agli uffici comunali ”

L’assessore Daniele Pasqui , con delega ai trasporti presenta alcuni miglioramenti per il trasporto degli studenti ” Tra le novità: il servizio di trasporto per il laboratorio delle medie ,un nuovo percorso ad anello Castelluccio-Pieve a Sietina-Busenga-Figline (servito anche per l’urbano), le fermate contrassegnate con nuove paline e il nuovo servizio di monitoraggio studenti, con sistema Gps, con applicazione da scaricare per le famiglie, che sarà collaudato nelle prime due settimane di scuola per poi partire a regime dal mese di ottobre”

Accedendo al sito internet del Comune di Capolona le famiglie potranno verificare tutti gli orari da questanno anche suddivisi per plesso scolastico: https://www.comune.capolona.ar.it/c051006/po/mostra_news.php?id=689&area=H

“L’Amministrazione Comunale “ conclude quindi il Sindaco Francesconi” augura a tutte le bambine e bambini, ragazzi e ragazze, di Capolona, che sono il nostro futuro, un buon anno scolastico, sereno ed entusiasta”