Il successo della ginnastica Falciai promossa in A2

Arezzo, 19 marzo 2024 – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni alla squadra di ginnastica ritmica della società sportiva Falciaiche domenica scorsa ha chiuso in testa il campionato di serie B guadagnando la promozione in A2. Il 2024 si apre quindi con uno straordinario risultato che dà seguito ai successi collezionati dallo sport aretino nel corso del 2023, linfa vitale per il nostro mondo dello sport e orgoglio per l’intera città. Presto concorderemo modalità e tempistiche per celebrare insieme alle atlete e a tutto il team un momento ufficiale di riconoscimento del merito e di ringraziamento a nome di tutta la città”. L’assessore Federico Scapecchi si complimenta così con la società diretta da Paolo Domini, che quotidianamente si allena nelle strutture messe a disposizione dal Comune e che domenica scorsa al palasport Prometeo di Ancona ha festeggiato la promozione in A2 a conclusione di un'ottima gara che ha permesso alle ginnaste di classificarsi seconde nella giornata, mantenendo il primo posto in campionato.