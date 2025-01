Arezzo, 9 gennaio 2025 – Il Risorgimento dei Valdarnesi in un incontro a Terranuova Bracciolini

Domenica 12 gennaio 2025, a partire dalle ore 16.30, l’aula consiliare di Terranuova Bracciolini ospiterà un incontro dedicato al Risorgimento valdarnese. L’evento, organizzato dal Comitato Valdarnese per la Promozione dei Valori Risorgimentali in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresenta un’importante occasione per scoprire e celebrare la partecipazione dei valdarnesi alla storia dell’Italia unificata.

Il punto focale della giornata sarà la presentazione ufficiale del Portale Valdarnese sul Risorgimento, una piattaforma online che, per la prima volta, permetterà di consultare un vasto database con oltre 750 nominativi di valdarnesi che hanno preso parte all’epopea risorgimentale tra il 1848 e il 1870. Il portale, che sarà costantemente aggiornato, offre l’opportunità di esplorare le biografie di soldati dell’esercito granducale toscano, combattenti delle camicie rosse garibaldine e di tanti altri protagonisti locali del Risorgimento. Visitando il sito web del Comitato, www.risorgimentovaldarno.it, sarà possibile scoprire, tra le altre cose, se tra i propri antenati ci siano stati protagonisti della “guerra santa d’Italia”, come venivano chiamate le campagne militari del Risorgimento.

Un ulteriore momento di celebrazione sarà la presentazione del volume a fumetti "Siamo Figli della Libertà", realizzato dal Comitato e Varchi Comics, che raccoglie nove storie a fumetti ispirate ai protagonisti del Risorgimento valdarnese. Questo lavoro editoriale sarà presentato nel corso dell'incontro, con la partecipazione di alcuni degli autori coinvolti.

L'incontro sarà anche l’occasione per ricordare un valoroso terranuovese, il cui nome sarà rivelato domenica, che perse la vita durante la battaglia di Custoza il 24 giugno 1866, una delle battaglie decisive per il Risorgimento italiano.

Interverranno:

Sara Grifoni, Assessora alla Cultura del Comune di Terranuova Bracciolini

Christian Satto, Università per Stranieri di Siena e Coordinatore Toscano per la Promozione dei Valori Risorgimentali

Gianluca Monicolini, Responsabile Portale del Risorgimento del Valdarno

Francesco Benucci, Presidente Big Ben Studio e curatore del fumetto “Siamo Figli della Libertà”

Francesco Tassi e Gianluca "Borg" Borgogni, autori del fumetto “Siamo Figli della Libertà”

L’immagine simbolo della giornata, il ritratto di Giuseppe Garibaldi, è stato realizzato dall’artista Gianluca "Borg" Borgogni.

L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'opportunità unica per approfondire la conoscenza della storia risorgimentale del Valdarno e per rendere omaggio a coloro che contribuirono all’unità d’Italia.