Arezzo, 13 luglio 2024 – Il prossimo 26 agosto aprirà ufficialmente al pubblico il Centro Prelievi Baldaccio. In previsione del trasferimento dei punti prelievi di via Guadagnoli e dell’Ospedale San Donato alla nuova sede, avverranno rimodulazioni delle agende di prenotazione per permettere all’utenza di essere riconvertita al Centro Prelievi Baldaccio.

Si avvisano gli utenti che nei giorni da lunedì 15 luglio a mercoledì 17 luglio compresi non si potranno prendere appuntamenti per prelievi del sangue con data successiva al 26 agosto. Questo per permettere i necessari aggiornamenti delle agende di prenotazione del nuovo “Centro Prelievi Baldaccio”. Sarà nuovamente possibile prenotare con data successiva al 26 agosto, a partire da giovedì 18 luglio.

Il trasferimento alla nuova sede del Centro Prelievi Baldaccio è stato organizzato in modo da non creare nessun blocco dell’attività. Si ricorda anche che a breve il Centro Prelievi Baldaccio sarà prenotabile anche online sul portale Zerocode.

Tutti gli utenti che sono in possesso di prenotazioni di prelievi in data successiva al 26 agosto, verranno ricontattati telefonicamente dal personale Asl per essere avvisati dello spostamento alla nuova sede Centro Prelievi Baldaccio.

Per ulteriori informazioni contattare il Punto Informazioni allo 800613311