Il progetto di gemellaggio che lega la Musik MittelSchule di Thuringen con l’I.C. Cesalpino di Arezzo

Arezzo, 8 maggio 2025 – Thüringen è un ospitale comune austriaco di 2214 abitanti nel distretto di Bludenz nel Vorarlberg. La Musik MittelSchule di Thuringen è una scuola secondaria che si trova in St. Anna Straße al numero 4 nel centro cittadino.

Un bellissimo progetto di gemellaggio lega la Musik MittelSchule di Thuringen con l’I.C. Cesalpino di Arezzo, in particolare con gli alunni delle classi terze ad indirizzo musicale della scuola media aretina.

Un gemellaggio che rappresenta per tutti gli studenti – aretini e austriaci – una pratica significativa di cooperazione e condivisione, tesa a favorire lo spirito di collaborazione e la reciproca conoscenza tra i ragazzi.

Lunedì 5 maggio i giovani studenti austriaci sono arrivati nella nostra città – dopo oltre 1100km di viaggio in autobus – accolti con entusiasmo dai ragazzi dell’I.C. Cesalpino le cui famiglie si sono rese disponibili ad ospitare nelle proprie abitazioni, pronti a condividere esperienze ricreative e culturali, alla scoperta del patrimonio artistico della nostra città.

Il giorno seguente docenti e studenti italiani hanno accompagnato gli amici austriaci nei luoghi simbolo della nostra città.

Un’avventura speciale da raccontare a parenti ed amici.

Condivisione, collaborazione, spirito di iniziativa, scoperta di diversi approcci allo studio e alla pratica musicale.

Giorni densi di impegni e di tanta complicità.

Gli studenti austriaci si sono avvicinati alla storia e alla cultura di Arezzo, muovendosi alla scoperta di alcuni dei luoghi significativi della nostra città, quali la Chiesa di San Francesco, la Pieve Santa Maria, Piazza Vasari, la sede della Fraternita dei Laici, la Cattedrale.

Giornate ricche di sorprese quindi, di reciproco scambio linguistico, di messa in gioco delle singole capacità relazionali: l’importanza dell’aprirsi all’altro.

Significativa la visita alla statua a Guido Monaco, opera dello scultore Salvino Salvini, una sorta di omaggio all'ideatore della moderna notazione musicale, con la sistematica adozione del tetragramma.

Gli studenti italiani ed austriaci hanno poi potuto suonare insieme in orchestra presso la Sala Vasariana, presentando un bellissimo ed emozionante repertorio.

La musica è rimasta al centro delle attività giornaliere: conversazioni, opinioni, esperienze. Studenti che non parlano la stessa lingua ma che nutrono l’amore per lo stesso linguaggio, quello musicale che non ha bisogno di parole.

E la musica rimarrà al centro anche della festa organizzata questa sera, giovedì 8 maggio, presso il Quartiere di Porta del Foro, l’occasione salutare i nuovi gli amici e coetanei della scuola di Thüringen, raccontandosi i meravigliosi giorni trascorsi assieme immersi nello spirito dell’amicizia sincera e dell’accoglienza, all’insegna della conoscenza e complicità.

Il suonare insieme non finalizzato allo spettacolo ma all’affermare che la musica può e deve unire, permettendo di lavorare a comuni progetti, riscoprendosi incubatrice di positività e donando l’energia di condividere sacrifici, impegno e gratificazioni.

Lunedì 12 maggio saranno i ragazzi dell’I.C. Cesalpino a partire con destinazione Thuringen, quasi a cementare ancora di più l’unione tra le due scolaresche.

“L’istituto Cesalpino crede da sempre nella progettualità che promuova la creatività – ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli – che favorisca l’autostima e consideri lo scambio culturale una delle più attuali forme di formazione identitaria “.

“I nostri studenti vivranno la stessa esperienza come ospiti di famiglie austriache: altri giorni di prove, ascolto, scoperta di nuovi territori e ritmo musicale, in un cammino senza sosta che quest’anno caratterizza le tante esperienze dell’Istituto Comprensivo Cesalpino “aggiunge il prof. Massimo Melani.

“Una straordinaria opportunità di crescita sia dal punto di vista musicale che di conoscenza linguistica – intervengono i prof. Silvia Turtura e Andrea Angioloni – è bello pensare che i nostri ragazzi possano esprimere i loro pensieri anche in inglese, in modo naturale: in fondo un ragazzo italiano e uno austriaco esprimano la loro gioia ridendo esattamente nello stesso identico modo”.

“E’ sempre gratificante impegnarci nell’organizzazione del percorso educativo dei nostri ragazzi incentrato sul linguaggio universale della musica, della conoscenza di altre culture e dello sviluppo di life skills come l'autonomia e l'implementazione delle competenze comunicative in lingua inglese” concludono le prof.sse Eleonora De Matteo e Roberta Nasorri.