Il Presidente Nazionale Marco Granelli, ospite d'eccezione del meeting annuale di Confartigianato Arezzo

Arezzo, 18 luglio 2024 – Dirigenti e dipendenti del Sistema Confartigianato si sono ritrovati come ogni anno nella splendida cornice di Piazza Grande, per il consueto Meeting conviviale.

Una bella serata alla presenza del Presidente nazionale Marco Granelli, del Presidente regionale Ferrer Vannetti e del Presidente provinciale Maurizio Baldi che ha rafforzato il senso di comunità e spirito associativo.

“Un Meeting speciale quest’anno per il Sistema Confartigianato imprese Arezzo grazie alla presenza del Presidente Nazionale Marco Granelli – sottolinea il presidente provinciale Maurizio Baldi – che ha avuto modo di incontrare non solo i delegati dell’associazione ma anche tutti i nostri dipendenti”

La visita ufficiale di Granelli è stata “Un’occasione per presentare al Presidente la ricchezza artigiana del nostro territorio – aggiunge Baldi attraverso un momento conviviale in cui si sono condivisi gli obiettivi raggiunti e tracciate le sfide future della nostra Associazione“.

“Incontrare Marco Granelli per tutto il nostro sistema è stato un grande privilegio – dice il Segretario Alessandra Papini – e una conferma che il nostro territorio occupa una posizione centrale all’interno della grande famiglia di Confartigianato. Da tempo ormai siamo promotori di best practice esportate in tutta Italia, il grande numero di nostri dirigenti negli organismi nazionali sono la conferma di come la nostra provincia sia diventata un punto di riferimento per molte altre”.

La giornata è stata dedicata anche a discutere dei temi caldi del momento. “Stiamo affrontando una inedita crisi di alcuni settori come quelli della moda, fiore all’occhiello della nostra impresa e traino per tutta l’economica locale. La sicurezza è il tema caro al mondo orafo. La questione sempre aperta della ricerca di manodopera qualificata ormai è un dilemma che attanaglia tutte le imprese”, commentano Baldi e Papini “questi sono solo alcuni dei temi presentati discussi e condivisi con il presidente Granelli. Abbiamo certezza che questo meeting e le nostre istanze saranno nella prossima agenda dei lavori del presidente”.

La serata è stata allietata anche dallo straordinario spettacolo degli Sbandieratori di Arezzo che hanno voluto a loro modo omaggiare i vertici di Confartigianato presenti in Piazza Grande.