Arezzo, 21 ottobre 2024 – Il Premio San Michele d’oro a Tonino Lamborghini.

“Per la sua la visione di un’azienda che porta la passione e lo spirito dell’Italia sul mercato globale con prodotti unici e distintivi promuovendo lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience”.

Domenica 3 novembre ore 18.00 Chiesa di Sant’Angelo al Cassero

Al Commendatore Tonino Lamborghini il Premio “San Michele d’Oro”.

“Tonino Lamborghini S.p.a. è sinonimo, da 44 anni, in tutto il mondo, di Made in Italy, promuove lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience dedicato alla creazione di accessori di lusso, progetti di design, real estate, hospitality e luxury beverages”.

È con questa motivazione che il comitato organizzatore ha voluto conferire il Premio al Comm. Tonino Lamborghini “per la sua la visione di un’azienda che porta la passione e lo spirito dell’Italia sul mercato globale con prodotti unici e distintivi promuovendo lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience”.

“Il Comitato organizzatore del Premio dedicato al nostro Patrono, ha deciso quest'anno di assegnarlo al Commendatore Tonino Lamborghini, l'erede di una famiglia divenuta famosa in tutto il mondo nel settore meccanico e automobilistico che con le aziende con il celebre Toro che carica, promuove lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience dedicato alla creazione di accessori di lusso, progetti di design, real estate, hospitality e luxury beverages. Sono persone e eccellenze che nascono in Italia e anche per questo rendono unica la nostra Nazione. A noi il compito di non lo dimenticare mai” annuncia il sindaco Mario Agnelli.

Tonino Lamborghini nasce a Cento (Ferrara) nel 1947 da una famiglia divenuta famosa in tutto il mondo nel settore meccanico e automobilistico.

Dopo una laurea in Scienze Politiche ed Economia all'Università di Bologna e una laurea honoris

causa in Ingegneria Meccanica a Los Angeles, è stato Presidente della Lamborghini Oleodinamica

S.p.A. (1974-2002) e Presidente della Lamborghini CALOR S.p.A. (1983-2003).

Nel 1981 ha fondato la società “Tonino Lamborghini Style and Accessories”, un marchio di lifestyle

experience dedicato alla creazione di accessori di lusso e progetti di design con il celebre marchio

del Toro che carica. Dodici anni dopo, nel 1993, ha fondato Officina Gastronomica, un'azienda

dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione dei migliori caffè e spirits a marchio Tonino Lamborghini Luxury Beverages.

“Il mio istinto creativo è completamente libero e senza limiti. Un'idea può venirmi in mente nel cuore della notte o durante una visita a un museo o persino durante una fiera... L'eclettismo fa parte di ciò che sono, ed è chiaramente visibile attraverso la diversità dei prodotti nel portafoglio del mio marchio e i vari temi che ogni collezione presenta. Allo stesso tempo, tutti i miei progetti sono caratterizzati da uno spirito senza compromessi, dalla passione per tutto ciò che è italiano e da un forte richiamo al patrimonio della mia famiglia” dichiara il Comm. Tonino Lamborghini.

Lo spirito senza compromessi, quindi, l’ingegno italiano, l'intraprendenza e il design, insieme al talento di un marchio riconosciuto in tutto il mondo come faro dell'estro italiano, del lusso e dell'esclusività, sono i valori del Comm. Tonino Lamborghini.

Il premio “San Michele d’Oro” è stato istituito nell’ambito delle politiche di promozione della Città di Castiglion Fiorentino e del territorio e viene assegnato a personalità che si sono distinte per il proprio impegno nei vari campi, tra cui, quello professionale, della promozione delle eccellenze italiane, dello sviluppo economico, dell’arte e della cultura, dello sport e dei diritti umani con concrete iniziative di beneficenza e solidarietà.

Lo scorso anno, il Premio è stato conferito al sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e negli anni, anche a Brunello Cucinelli, al Presidente del Coni Malagò, alla conduttrice del TG5, Cesara Buonamici, e al Comandante Gennaro Arma, salito alla ribalta nel 2020 per essere stato l’ultimo ad aver abbandonato al nave da crociera colpita dalla pandemia da Covid19.

A condurre la serata, la giornalista Rai Monica Matano.

La cerimonia in programma si terrà domenica 3 novembre alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e sarà aperta al pubblico