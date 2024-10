Il Museo del Cassero è pet friendly

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Il Cassero per la Scultura prosegue un percorso inclusivo rivolto alle famiglie con animali domestici che potranno accedere al museo. Per l’occasione è stata organizzata, in collaborazione con Enpa Valdarno e Fioranna Edizioni, una “due giorni” per sensibilizzare, partendo dai più piccoli, per il rispetto e contro l’abbandono degli amici a quattro zampe. Si inizia venerdì 11 ottobre con un incontro rivolto ai tre Istituti scolastici comprensivi, per proseguire il sabato 12 ottobre, dalle ore 15.30, con un laboratorio “Piccoli animalier crescono” per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire la presentazione del libro “Molly, una storia vera”, scritto da Ida Armano e illustrato da Lisa Molinaro, che narra di una cagnolina abbandonata con i propri cuccioli, arrivata in canile e poi adottata.

L’iniziativa è stata presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, in compagnia della sua cagnolina Cer, dalla Direttrice del Museo Federica Tiripelli e dalla Presidente di Enpa Luigia Bassan

“Un’opportunità innovativa a cui teniamo particolarmente – afferma il Sindaco – pochi sono ancora i musei che offrono ai visitatori la possibilità di entrare insieme ai propri animali e questo rappresenta un ulteriore passo verso l’inclusività. E’ anche un modo per promuovere una campagna di informazione per l’adozione, soprattutto degli animali abbandonati, in cui è fondamentale il ruolo che Enpa svolge per il territorio, facendo comprendere a tutti che i nostri animali non sono un intralcio, ma una risorsa di affetto”

“Di solito siamo sempre chiamati per risolvere i problemi- prosegue Luigia Bassan di Enpa – Invece oggi siamo entusiasti di aderire ad una bellissima iniziativa dove la cultura si unisce alla sensibilità e produce un risultato di grande civiltà verso gli animali e le persone. La base infatti di tutto è promuovere il rispetto. Mi preme poi evidenziare che il libro su Molly, presentato sabato, si lega anche a quello che è successo in questi giorni, con la storia di una cagnetta abbandonata che ha partorito dentro una grotta. Siamo riusciti a recuperarla con i suoi cuccioli che sono ora al nostro canile. Adesso sono piccoli ma presto saranno pronti tutti per essere adottati”

“I visitatori con gli amici a quattro zampe saranno da noi i benvenuti – conclude la Direttrice Federica Tiripelli – il programma della due giorni è l’opportunità di comunicarlo coinvolgendo le scuole e aprendo il museo alla cittadinanza. E’ importante la presenza di Enpa Nazionale, dei cinofili e veterinari che ci aiuteranno nell’obiettivo di valorizzare il rapporto con gli animali e per combattere ogni forma di abbandono”