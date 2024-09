Arezzo, 26 settembre 2024 – Esce il libro di Stefano Cesari, intitolato "Alla ricerca dell'equilibrio". Disponibile in tutte le librerie e online a partire dal 27 settembre 2024 questo straordinario lavoro rappresenta un'innovativa aggiunta alla letteratura e ai romanzi di formazione. La storia si dipana in maniera fluida tra le righe di questa esistenza. Perché nella vita non esiste un solo equilibrio. Quello più importante è legato alla crescita, che può avvenire in ogni momento. Le scelte portano ad essere un uomo libero, perché quello che ognuno di noi può fare è migliorare se stesso stando in perfetta armonia con il mondo. Stefano Cesari nasce ad Arezzo, ma il suo fare inquieto lo porta ad animare la sua vita, partecipando attivamente alla formazione di gruppi teatrali. Fin da subito inizia a scrivere poesie, testi brevi e succulenti, niente intellettualismi, solo parole che arrivano dritte al cuore e scuotono cervelli addormentati, quelle sue liriche lo portano a collaborare per dieci anni in un gruppo punk di matrice Clash/ana. Con questo gruppo De Corto, un omaggio al grande navigatore, disegnato da Ugo Pratt, va in giro in lungo e in largo negli anni 80/90, in concomitanza, crea programmi e li conduci nelle radio locali di zona, e partecipa anche a Reading di poesia dove lo chiamavano insieme all’amico che fu Atro Vitelli, cantante degli Skiantos, una volta era conoscente anche di Marcello Fois, ma poi si è sfumata nel tempo l’amicizia; chi sa se prima o poi si riallaccerà in maniera sincera e più forte di prima. Negli ultimi anni, si dedica solo ed esclusivamente alla scrittura e solo dopo varie prove è arrivato a riscrivere il suo primo romanzo.