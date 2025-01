Arezzo, 23 gennaio 2025 – “Il futuro ha bisogno di storie”: i ragazzi di Anghiari e Monterchi ricordano la Shoa.

In occasione della Giornata della Memoria in programma lunedì 27 gennaio, i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria dell’IC di Anghiari e Monterchi, ricorderanno la Soha partecipando ad un incontro con il professor Daniele Finzi, storico e stimatissimo insegnante dell’Istituto.

Il prof Finzi dialogherà con la dirigente scolastica, la dottoressa Cristiana Ciarli, esperta di didattica della Shoah, e racconterà ai ragazzi e alle ragazze presenti storie ed aneddoti riguardanti la sua famiglia e alcuni parenti uccisi ad Auschwitz.

Tanti i temi che verranno affrontati: dall’antigiudaismo cristiano all’odio razziale, dell’antisemitismo moderno alle prime emigrazioni in Palestina fino alla nascita dello stato di Israele.

L’incontro è stato pensato come un momento di dialogo all’interno del quale gli studenti e le studentesse potranno intervenire per fare domande o chiedere chiarimenti direttamente al professore.

“Ottanta anni dopo l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz la scuola di Anghiari e di Monterchi avverte l’esigenza di parlare dell’orrore, dei drammi collettivi ed individuali, della devastazione che ha travolto l’umanità intera nel periodo più buio della sua storia - ha dichiarato la dirigente scolastica Ciarli - per non dimenticare, per tenere alto e vivo il dialogo, per conoscere, per scegliere. Oggi più che mai, perché “il futuro ha bisogno di storie”.