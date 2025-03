Il futuro conviene. Sportello per la transizione energetica con la Banca di Anghiari e Stia

Arezzo, 21 marzo 2025 – Il futuro conviene. Sportello per la transizione energetica.

Sostenibilità, efficienza energetica e azioni concrete contro il cambiamento climatico rappresentano le sfide principali del nostro tempo. Con il Green Deal e numerose direttive, l'Unione Europea ha fissato nuovi obiettivi per promuovere la transizione energetica, migliorare le prestazioni degli edifici e ridurre l'impatto ambientale delle abitazioni e degli immobili in generale.

In questo contesto, la collaborazione tra Ecotec Engineering e la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo costituisce una risposta concreta e innovativa, mirata a supportare soci e clienti, in Umbria e in Toscana, proprietari di abitazioni e di edifici destinati a servizi o attività produttive, nel percorso di efficientamento energetico e ristrutturazione immobiliare.

L'obiettivo è offrire un servizio integrato, "chiavi in mano", che copra tutte le fasi del processo: dalla consulenza iniziale alla stima delle prestazioni energetiche dell'edificio, dalla progettazione della ristrutturazione alla valutazione economica degli interventi di adeguamento energetico, fino alla ricerca delle soluzioni finanziarie più adatte e dei possibili incentivi fiscali ed economici, per concludere con la realizzazione dei lavori e l'ottenimento dei certificati energetici necessari.

La sinergia tra una società di ingegneria e un istituto di credito fortemente radicato nel territorio rappresenta una soluzione ideale per soddisfare le diverse esigenze dei soci e dei clienti della Banca, fornendo al contempo un servizio di grande utilità per tutti i cittadini. Tale servizio sarà facilmente accessibile tramite la creazione di uno "sportello", presso il quale i clienti potranno rivolgersi per ottenere assistenza e informazioni personalizzate.

I cittadini proprietari di immobili residenziali avranno l'opportunità di rendere le proprie abitazioni più efficienti, sostenibili e conformi alle normative vigenti, aumentando così anche il valore patrimoniale delle proprietà.

Le aziende avranno un'opportunità strategica per ottimizzare i costi operativi e rafforzare la propria competitività attraverso interventi mirati di efficientamento energetico. Queste azioni non solo ridurranno l'impatto ambientale, ma potenzieranno anche la reputazione aziendale, rispondendo alle crescenti aspettative di mercato in termini di sostenibilità. Investire in soluzioni green non è più soltanto un adeguamento normativo, reso sempre più stringente dall’adozione delle direttive europee da parte dello Stato italiano, ma un vero e proprio motore di crescita capace di attrarre investitori, fidelizzare i consumatori e consolidare il valore del brand.

Inoltre, puntando sulla sostenibilità, le imprese possono trasformare i costi variabili dell’energia in costi fissi, ottenendo così una maggiore stabilità finanziaria e migliorando la propria liquidità. In questo contesto, le aziende hanno l’opportunità di anticipare le future linee guida per la redazione del bilancio di sostenibilità, garantendosi un vantaggio competitivo duraturo e proiettandosi con lungimiranza verso gli scenari economici di domani.

Un altro aspetto importante del progetto è l'attenzione ai principi ESG (Environmental, Social, Governance), che stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie aziendali e nelle decisioni di investimento. Con l'adozione della Direttiva UE 2022/2464 (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) e l'obbligo di presentare il bilancio di sostenibilità a partire dal 2025, le imprese, comprese le PMI, dovranno dimostrare concretamente il proprio impegno in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. In tale contesto, il rating ESG diventa uno strumento fondamentale per valutare come un'azienda affronta le sfide legate alla sostenibilità e come gestisce le opportunità associate. Un alto rating ESG indica che l'azienda è ben posizionata per rispettare le normative, anticipare i cambiamenti nelle preferenze di consumatori e investitori e, in definitiva, garantire migliori performance economiche nel lungo termine.

“Malgrado il permanere di un quadro di incertezze sulla transizione energetica, la collaborazione tra la nostra società di ingegneria e la Banca di Anghiari e Stia rappresenta un'opportunità concreta per imprese e proprietari di immobili.

Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni semplici ed efficaci per contrastare l’aumento e le oscillazioni dei costi dell’energia, migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e valorizzare gli immobili in cui lavoriamo e viviamo.

In particolare, per le imprese, incamminarsi in questa direzione rappresenta un vantaggio competitivo, un miglioramento dell’immagine aziendale e il tangibile avvio del percorso verso il bilancio di sostenibilità”.

Giuseppino Brugiotti, Presidente, Ecotec Engineering

“Il mondo sta affrontando una trasformazione profonda in risposta all’emergenza climatica, alla crisi delle risorse naturali e alla crescente pressione sociale ed economica per un cambiamento verso modelli di sviluppo più responsabili e inclusivi. La sostenibilità, quindi, non è più una scelta ma una necessità inderogabile.

In questo contesto, la transizione ecologica rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione, crescita economica e creazione di nuove professioni.

La collaborazione con Ecotec Engineering rappresenta una risposta concreta in grado di offrire ai soci ed ai clienti della nostra Banca soluzioni personalizzate per affrontare le problematiche dell’adeguamento energetico.

Per le imprese, in particolare, il cammino verso la redazione del bilancio di sostenibilità potrà essere agevolato e reso economicamente sostenibile”.

Fabio Pecorari, Direttore Generale, Banca di Anghiari e Stia