Arezzo, 6 dicembre 2024 – Il Foiano Book Festival chiude la sesta edizione con record straordinari e un successo senza precedenti

Il Sindaco Jacopo Franci: “Un progetto vincente che guarda già al futuro. Oltre 4000 persone hanno seguitogli eventi del festival. Lavoriamo alle novità del 2025.”

Foiano della Chiana celebra il trionfo della sesta edizione del Foiano Book Festival, che si conclude registrando numeri eccezionali e unanime consenso di pubblico e critica.

“I numeri parlano chiaro” – dichiara il Sindaco Jacopo Franci – “35 autori ospitati, oltre 4000 spettatori, centinaia di bambini coinvolti in attività di promozione della lettura, centinaia di libri venduti e un impatto culturale ed economico significativo per la città e il territorio. Non solo abbiamo raggiunto il record di presenze, ma abbiamo anche registrato il maggior numero di eventi sold-out e un altissimo gradimento sia da parte del pubblico che degli autori, che più volte hanno elogiato Foiano e l’organizzazione del Festival.”

“Un risultato così importante non sarebbe stato possibile senza lo staff del Festival, l’Ufficio Cultura del Comune, Officine della Cultura, i direttori artistici Luca Baldini e Anna Cherubini, la Giunta comunale, i partner istituzionali e gli sponsor. Un grazie speciale va agli autori e al pubblico, i veri protagonisti di questa manifestazione.”

Quest'anno il Festival ha chiuso la manifestazione con un emozionante concerto di Sergio Cammariere nella Chiesa della Collegiata gremito di 400 persone ed avere altri ospiti di grande rilievo che hanno reso questa edizione unica e straordinaria ricordiamo Sandro Veronesi, Giovanni Floris, Maurizio Carucci, Stefano Fresi, Cochi Ponzoni, Beatrice Salvioni, Valentina D’Urbano ed Enrico Brizzi. Tra gli eventi più amati, anche gli incontri dedicati ai bambini e ai ragazzi, con laboratori e letture animate legati al tema del viaggio.

Il successo della sesta edizione ha dato il via a nuove idee per il futuro: “Per il 2025, prosegue il Sindaco Franci, abbiamo grandi ambizioni. Non sarà solo un festival: diventerà un marchio che accompagnerà la città con eventi durante tutto l’anno, culminando nell’appuntamento di novembre. Foiano si conferma non solo un punto di riferimento culturale, ma anche un motore di crescita economica e turistica per il territorio.

Con un programma che ha saputo unire letteratura, attualità, musica e arte, il Foiano Book Festival ha dimostrato ancora una volta di essere un format vincente, capace di trasformare per un intero mese la città in un vivace centro culturale. Foiano della Chiana è pronta a scrivere nuove pagine della sua storia culturale, con uno sguardo proiettato verso il futuro.”