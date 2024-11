Il Festival dell’Accademia del Pollo alla sua III° edizione

Arezzo, 20 novembre 2024 – Il Festival dell’Accademia del Pollo, dal titolo “La simbologia degli avicoli”, giunge alla sua III° edizione. L’iniziativa si terrà sabato 23 novembre, in Palazzo del Podestà, per una mattina di confronto su di un prodotto che è un fiore all’occhiello dell’allevamento del Valdarno. Un evento promosso dall’Accademia del pollo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montevarchi, della Proloco cittadina e il sostegno della BCC Banca del Valdarno. Punto di riferimento organizzativo è la Presidente dell’Accademia Laura Peri, nota imprenditrice che da 20 anni si dedica a questa attività in campagna secondo la tradizione appresa dalla famiglia, la cui produzione di qualità è entrata ormai nei menu dei più blasonati ristoranti d’Italia e nei piatti degli chef più importanti. Di recente, Laura Peri è stata inserita dalla rivista Forbes Italia nella top ten delle leader che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del Paese. Da qualche anno si sta dedicando, insieme all’Accademia, alla promozione tra i cittadini e soprattutto tra i giovani, della filiera del pollo anche per valorizzare benessere, storia e identità del territorio. Il festival è una delle manifestazioni per approfondire il tema toccando più aspetti dell’avicoltura.

L’apertura del Festival è alle ore 10.00 in Sala del Podestà con gli interventi del Vice Presidente dell’Accademia del Pollo Antonio Massa e i saluti istituzionali dell’Assessore alla Promozione del territorio del Comune di Montevarchi Sandra Nocentini. A seguire la relazione dell’imprenditore fiorentino Duccio Mazzanti dal titolo “Le piume degli avicoli e la loro simbologia”, poi sarà la volta del contributo degli studenti dell’Isis Varchi, classe 3LAG sezione grafica e della classe 4 della sezione multimediale con i professori Flavia Balzoni e Marco Villani. La Dott.ssa Federica Mannelli dell’Università degli studi di Perugia interverrà sulla “Simbologia dell’Uovo” , mentre il Dott. Alessio Zanon, Medico Veterinario, tratterà della “Simbologia del pollo nella antiche culture europee ed asiatiche”. Alle ore 12.30 circa, le conclusioni saranno a cura della Presidente Laura Peri