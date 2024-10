Il Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma vince il “Gran Premio Guido d’Arezzo” e accederà di diritto al “Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo” del 2025

Arezzo, 28 ottobre 2024 – Si è concluso ieri il 41° Concorso Polifonico Nazionale "Guido d’Arezzo” che ha visto la partecipazione di cori da tutta Italia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, passando per il Lazio e la Campania: il Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma diretto da Filippo Stefanelli si è aggiudicato il “Gran Premio Guido d’Arezzo”, che consiste in 1200€ e l’ammissione di diritto al 73/o “Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo” previsto per il 2025. Assegnati anche il terzo premio ex-aequo della categoria unica al Coro Il Calicanto di Salerno diretto da Silvana Noschese e al Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus dell’Università degli Studi di Padova diretto da Ignacio Vazzoler e il secondo premio al Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma diretto Filippo Stefanelli. Il Premio speciale FeniArco di 500€ per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano vivente è andato invece al Coro Il Calicanto di Salerno per l’esecuzione di “Se lamentar augelli” di R. Brisotto. I cori sono stati valutati da una giuria di eccezione composta da importanti esponenti della polifonia contemporanea italiana quali Ennio Bertolotti, Sara Matteucci, Walter Marzilli, Vladimiro Vagnetti e Roberto Brisotto. La manifestazione, che ha confermato Arezzo come “Città della Musica” e punto di riferimento delle realtà corali nazionali, è stata organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti; la direzione artistica è di Luigi Marzola, con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e il contributo di FeniArco.

Sabato 26 ottobre presso la Casa della Musica di Arezzo, inoltre, si è svolto l’esame-concerto conclusivo, aperto al pubblico e in collaborazione con “Libercantus Ensemble”, dell’anno accademico del Corso Superiore per Direttori di Coro, durante il quale gli studenti hanno affrontato repertori diversificati per livello di difficoltà e interpretazione.

La Fondazione Guido d’Arezzo si è distinta fin dal 1952 come il più importante palcoscenico per le espressioni corali del mondo intero, organizzando il Concorso Polifonico Nazionale istituito nel 1984, il Concorso Internazionale di Composizione istituito nel 1974, il Gran Premio Europeo di Canto Corale istituito nel 1988 con i partner di Tolosa (Spagna), Debrecen (Ungheria), Tours (Francia), Varna (Bulgaria) e Maribor (Slovenia) e la Scuola Superiore per Direttori di Coro nata nel 2002, corso triennale di specializzazione destinato alla formazione di direttori di coro.