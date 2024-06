Il convivio del Panathlon col tema dei Giochi Olimpici che cominceranno fra un mese a Parigi

Arezzo, 21 giugno 2024 – Martedì prossimo convivio del Panathlon col tema dei Giochi Olimpici che cominceranno fra un mese a Parigi. Ospiti della serata Maria Gatto e Maurizio Checcucci. Maria Gatto è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo che parlerà della leggenda della fondazione dei Giochi Olimpici, attraverso la mitologia con la storia di Pelope e Ippodamia, raffigurata sulla bellissima anfora attica conservata proprio nel museo aretino. Maurizio Checcucci, ex velocista, in forza alle Fiamme Oro, ha partecipato a ben tre Olimpiadi con la staffetta 4x100, ed oggi allenatore del velocista Samuele Ceccarelli. Sentiremo dalla sua voce come si vive l’emozione di questi grandi eventi e come si vivono i giorni più intensi nei villaggi olimpici..