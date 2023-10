Arezzo, 19 oottobre 2023 – Il comune di Castiglion Fiorentino si è aggiudicato il bando regionale sul cyberbullismo con il progetto “Socially Positive”.

I destinatari del progetto, che ha come finalità la sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sono gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” e quelli delle classi prima della scuola secondaria di secondo grado “Giovanni da Castiglione”, indirizzo “Scienze Umane”. Saranno gli operatori dell’associazione D.O.G., che ormai collaborano in modo continuativo con l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei vari progetti di contrasto al degrado ed alla devianza giovanile, a tenere gli incontri con le scuole oltre ad avere un approccio conoscitivo e costruttivo con i giovani che di volta in volta avranno occasione d’incontrare durante le iniziative portate avanti nei fine settimana.

Inoltre, continuerà l’esperienza della peer education in quanto gli studenti delle scuole superiori assumeranno il ruolo di peer educators nei 5 incontri che verranno svolti in 5 classi terze delle scuole medie.

“Continuiamo il nostro impegno volto ad accompagnare i nostri giovani ad un uso più consapevole verso gli strumenti informatici e di internet, un ‘Mare Magnum’ di grandi opportunità ma anche di subdole minacce che purtroppo è difficile riconoscere. All’indomani delle iniziative portate avanti in collaborazione con gli istituti comprensivi sia di Castiglion Fiorentino che di Foiano della Chiana, abbiamo partecipato a questo bando per allargare i destinatari per uno sviluppo di relazioni sano e positivo” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione, Stefania Franceschini.