Il Comune di Bibbiena regala 300 libri ai bambini delle scuole

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Sono oltre 300 i libri che anche quest’anno sono stati regalati dall’amministrazione di Bibbiena ai bambini e bambine delle prime elementari e ai ragazzi e ragazze delle terze medie degli istituti di Bibbiena e Poppi.

A portare personalmente a tutti questi nuovi testi che parlano di diritti e di come utilizzare al meglio i social, sono stati il Sindaco Filippo Vagnoli e L’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini.

L’Assessora valentini commenta: “Un nuovo anno, un nuovo libro, tante nuove emozioni. Regalare un libro significa regalare un pezzo di futuro. Nei libri si può trovare la ricetta della felicità che è una ricetta facile e a portata di tutti: aiutarsi gli uni con gli altri, prendersi cura del proprio territorio e della propria comunità, cercare di migliorarsi ogni giorno e di allenare i nostri speciali talenti e aiutare i nostri amici e le nostre amiche nello sviluppare i propri. I libri sono i luoghi in cui diventiamo grandi nel senso di “capaci di grandi azioni”, per le quali non è necessario essere Superman o Wonder woman, basta essere noi stessi. I libri ci aiutano a non avere paura, a prenderci per mano e a costruire insieme il nostro avvenire. I bambini e le bambine non solo i cittadini e le cittadine del domani, ma sono anche e soprattutto i cittadini e le cittadine del presente e hanno il diritto di contare e di valere. Noi ci crediamo e con questo regalo lo vogliamo dimostrare in modo concreto, augurando a tutti e tutte un bel viaggio nelle pagine scritte e soprattutto di realizzare fuori da queste, tutti i sogni”.

Da quattro anni all’amministrazione regala a ogni fine o inizio nuovo anno dei libri alle classi dei più piccoli e dei più grandi per coprire un po' tutti i cicli nel corso del tempo. In questi anni sono stati donati circa 1500 libri, per sognare, diventare grandi e approfondire in classe. Molti di questi testi, infatti, nel corso del tempo, sono stati utilizzati dai docenti per attività di educazione civica.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Per salvare il mondo non abbiamo bisogno di Superman, ma di persone capaci di piccoli atti di coraggio quotidiano verso noi stessi e soprattutto gli altri. Ecco che i libri sono le mappe di un tesoro che non è fatto di oro e diamanti, ma di vera felicità ovvero quella che viene dal sentirsi bene in ciò che siamo, con le nostre speciali caratteristiche quelle che ci rendono unici e irripetibili in tutto l’universo e nella storia intera. Ecco perché rivolgendosi ai più grandi abbiamo usato il termine rivoluzionario, per descrivere il gesto del dono di un libro. Solo conoscendo e rispettando nel profondo noi stessi e gli altri e le stesse regole di convivenza pacifica possiamo tentare una rivoluzione interiore e quindi apportare benefici per la comunità. Questo piccolo gesto che ormai è diventato tradizione per noi, credo, stia diventando un grande gesto nelle intenzioni e nell’attivare un vero cambiamento”.