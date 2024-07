Il Centro Servizi per il sociale, inclusione e inserimento lavorativo, inaugurat stamattina pin via Montefalco 72

Arezzo, 4 luglio 2024 – IL CS, Centro Servizi per il sociale, inclusione e inserimento lavorativo, è stato inaugurato stamattina presso la sede di Via Montefalco 72. Taglio del nastro che ha visto protagonisti la vicesindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti, il direttore Ufficio servizi sociali del Comune di Arezzo Paola Garavelli, il presidente COOB Michele Vignali, la responsabile inserimenti lavorativi COOB Luigina Pierazzuoli ed il Responsabile rete partner e sviluppo processi IMACARE Marco Santarello. «Volevamo festeggiare i 20 anni del consorzio con questa inaugurazione. Uno spazio che vuole essere luogo di incontri ed eventi dedicati all'inclusione lavorativa e che sia base strategica per i progetti di inserimento lavorativo che il Consorzio COOB, insieme ai numerosi partner, ha in essere da ora in avanti» - dice Michele Vignali. «Un luogo dove potremo prendere in carico le persone, un'analisi dei bisogni e poi accompagnamento verso l'inserimento lavorativo. Valutazione competenze, orientamento e matching tra azienda e capacità del candidato/a. Vuole essere un punto di diffusione della cultura dell'inclusione: vogliamo mettere a sistema tutti coloro che lavorano e svolgono inclusione» - conclude Luigina Pierazzuoli. IMACARE nasce nel 2020 dall’incontro realtà del mondo non profit e profit responsabile, per dare vita a un nuovo modello di servizio ad alta valenza sociale e sostenibile nel lungo periodo. «Fattivamente, attraverso lo sportello CS, IMACARE offre un punto di appoggio e di analisi dei bisogni e dei servizi alla persona. Da questa analisi nasce il tutoraggio e la formulazione delle risposte che possono essere date in modo specifico in rete con la cooperazione sociale che afferisce a COOB, con le realtà dei vari territori e in un’ottica di affiancamento ai servizi pubblici» - dice Marco Santarello.