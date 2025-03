Il Campionato Sociale Aci Arezzo 2024

Arezzo, 3 marzo 2025 – L'atmosfera vivace e l'entusiasmo contagioso hanno caratterizzato la serata di premiazione del Campionato Sociale ACI Arezzo 2024, svoltasi ieri presso l'elegante sala meeting dell'hotel Etrusco. L'evento ha richiamato tanti appassionati, intervenuti per rendere omaggio ai piloti aretini che si sono distinti nella stagione agonistica appena conclusa.

La cerimonia ha avuto inizio con un caloroso benvenuto da parte del Vice Presidente di ACI Arezzo, Teodoro Manfreda e della direttrice Silvia Capacci che hanno espresso la loro profonda soddisfazione per gli straordinari risultati ottenuti dal movimento sportivo automobilistico aretino. Manfreda, inoltre, ha sottolineato l'impegno costante dell'ACI nel sostenere e promuovere il settore sportivo, riconoscendone il ruolo cruciale come volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Commissione Sportiva Provinciale, per la passione e la dedizione dimostrate nel supportare le numerose attività dell'Automobile Club.

La serata, condotta dal delegato sportivo Paolo Volpi e dal presidente della commissione sportiva Luigi Caneschi, ha visto anche la partecipazione delle istituzioni, tra cui il presidente del CONI di Arezzo Alberto Melis, l'assessore allo sport e politiche giovanili del comune di Arezzo Federico Scapecchi, la consigliera provinciale Valentina Vaccari, il presidente del Panathlon Club Arezzo Mario Fruganti e la dirigente della Direzione compartimentale centro ACI Alessandra Rosa. Insieme, hanno consegnato i meritati riconoscimenti agli oltre 60 sportivi premiati, suddivisi nelle diverse categorie di appartenenza.

La premiazione ha rappresentato un momento di celebrazione per i campioni aretini, che hanno dimostrato passione, talento e dedizione nel corso della stagione agonistica 2024. L'evento ha confermato il ruolo dell’Automobile Club Arezzo come punto di riferimento per il motorsport locale, impegnato a valorizzare e sostenere i talenti del territorio.

LE CLASSIFICHE:

PREMIO Piero Comanducci

“Una vita per il motorismo”

PERINI MATTEO Sport Official Manager FIA

Premiazione particolari

BARTOLI ALVARO 50 anni di licenza conduttore

CHIANUCCI ROSALDO 50 anni di licenza conduttore

SOCIETA’ SPORTIVA 2024

Scuderia CHIMERA

CLASSIFICA PILOTI KART

BALDI Alessio

CORSANI Alessio

PICCINELLI Marco

Baldi Cristian ( Giovane promessa)

CLASSIFICA PILOTI KART “GILERA”

1° VESTRI Lorenzo

2° RANDELLINI Fabio

3° TURCHI Tommaso

4° CATALANO Lorenzo

5° FORMISANO Enrico

TROFEO ITALIA STORICO 2024

BARTOLI ALVARO

1° assoluto Trofeo Italia Storico

1° assoluto classe TC 1150 2° raggruppamento

TROFEO ITALIA STORICO 2024

COCCI PAOLO

1° assoluto classe T 1300 2° raggruppamento

TROFEO A112 ABARTH 2024

DALL’AVO – PIRAS

1° assoluti

TROFEO IRC 2024

CANESCHI L. – CARAFFINI E.

1° assoluti Rally 4/R2

CAMPIONATO ITALIANO KART

VESTRI LORENZO 1° assoluto classe Gilera UNDER 40

RANDELLINI FABIO 1° assoluto classe Gilera OVER 40

VELOCITA’ PISTA AUTO MODERNE

RICCIARINI Cristian

CUTINI Sandro

TAGLIAPIETRA Nicola

ROSINI Davide

IMPERIO Riccardo

VELOCITA’ PISTA AUTO STORICHE

BARTOLI Alvaro

COCCI Paolo

RIVA Ruggero

CLASSIFICA COPILOTI RALLY MODERNI

GUGLIELMETTI Luca

LOMBARDI Chiara

CIABATTI Fabio

CARAFFINI Edoardo

CARDINALI Francesco

CLASSIFICA PILOTI RALLY MODERNI

1° BARTOLINI Davide

2° CRESCI Roberto

3° CANESCHI Luigi

4° LA NOTTE Nico

5° DROANDI Norberto

RICONOSCIMENTO DAME

LOMBARDI Chiara

PRUNACHE Alexandra

CLASSIFICA COPILOTI RALLY STORICI

PIRAS Manuel

BAZZANI Massimo

ACCIAI Massimo

DOMINI Nico

GIANNINI Adriano

CLASSIFICA PILOTI RALLY STORICI

DALL’AVO Marcogino

MEARINI Francesco

SENEGAGLIA Alessandro

DROANDI Orazio

BASAGNI Marcello

CLASSIFICA VELOCITA’ SALITA AUTOSTORICHE

1° RIVA Ruggero

2° RUSCHI Pierluigi

3° BIZZARRI Donatello

4° PETRIELLA Matteo

5° DUCCI Stefano

CLASSIFICA VELOCITA’ SALITA AUTO MODERNE

1° GREGORI Michele

2° CAMICI Mauro

3° FANETTI Maurizio

4° TIZZI Lorenzo

CROSS COUNTRY

1° MARRINI Stefano

FUORISTRADA

NOCCIOLINI Giorgio

CEROFOLINI Giuseppe - navigatore

ROSSI Stefano Africa Eco Race

CASINI Jacopo - navigatore

UFFICIALI DI GARA

IMPERIO Marino

CIABATTI Remo

POLCRI Alessio