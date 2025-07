Arezzo, 1 luglio 2025 – Il cammino della traslazione – 8ª edizione nell’anno del Giubileo della speranza

Domenica 13 luglio torna il Cammino della Traslazione, da Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, Chiesa del Giubileo della Speranza 2025 per la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Giunto all’ottava edizione, si tratta di un pellegrinaggio-escursione non competitivo di circa 28 km che unisce Asciano (SI) al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, a Monte San Savino (AR). L’itinerario si sviluppa prevalentemente su strade bianche e sentieri boschivi e ricalca l’antica via di pellegrinaggio che ha legato per secoli le popolazioni di Asciano e della Valdichiana Aretina alla Madonna delle Vertighe.

Quest’anno l’iniziativa assume un significato particolare: il Santuario delle Vertighe è stato infatti riconosciuto come una delle Chiese Giubilari della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, nell’ambito del Giubileo della Speranza 2025.

Le origini del cammino e la leggenda della Traslazione

La camminata si ispira all’antica tradizione popolare secondo cui il 7 luglio dell’anno 1100 una cappella in pietra con l’immagine della Madonna fu trasportata miracolosamente dagli angeli dalle campagne di Asciano fin sul colle delle Vertighe, per impedire un fratricidio causato da una disputa ereditaria. Questa leggenda è raffigurata nel rosone della facciata del Santuario, in un affresco interno e documentata da varie fonti, tra cui le Historiae Camaldulenses del 1580, a cura del monaco Agostino Fortunio.

Oltre al valore simbolico e religioso, il Santuario ha anche un’importanza storica e viaria. Nel 1964 la Madonna delle Vertighe fu infatti proclamata Patrona dell’Autostrada del Sole (A1), vista la vicinanza del casello autostradale. Il pellegrinaggio da Asciano, come da altri borghi della Valdichiana, è testimoniato da fonti storiche e orali, da edicole votive e segni devozionali ancora presenti lungo il percorso.

L’evento odierno

“Il Cammino è stato ideato nella sua forma attuale nel 2018 – spiega Nicola Meacci, referente per i Cammini e la promozione del territorio del C.S.I. di Arezzo e coordinatore dell’evento con l’associazione Il Cammino della Traslazione ASD – Il Comune di Monte San Savino è capofila dell’iniziativa, con il patrocinio dei Comuni di Asciano, Rapolano Terme e Lucignano. Collaborano in modo fondamentale anche la Fraternità Francescana di Betània del Santuario e il Comitato Festeggiamenti delle Vertighe”.

“La nostra iniziativa promuove valori molteplici – continua Meacci – come la riscoperta delle tradizioni storiche e religiose del territorio, la fratellanza tra le comunità di Asciano e Monte San Savino, la valorizzazione del paesaggio delle Crete Senesi e della Valdichiana Aretina, oltre all’arte, l’architettura e i prodotti tipici locali. Il tracciato coincide per un tratto anche con la storica Via Lauretana Senese. Al centro di tutto restano i valori spirituali legati ai cammini mariani, oggi oggetto di promozione anche da parte della Regione Toscana, che sostiene e patrocina l’evento insieme alla Provincia di Arezzo, alla Provincia di Siena e alla Diocesi di Arezzo”.

L’edizione 2025 è dedicata alla “Pace nelle famiglie e tra i popoli”, in continuità con il significato profondo della Traslazione e i temi dell’attualità.

Organizzazione e programma

I camminatori saranno condotti dalla guida ambientale escursionistica Alessandro Maggiorelli. Il Comune di Monte San Savino mette a disposizione un bus navetta per il trasporto dei partecipanti al mattino da Vertighe ad Asciano. Dopo i saluti istituzionali, la partenza è prevista alle ore 8:30 da Asciano; l’arrivo al Santuario è stimato per le 18:15.

Collaborano inoltre all’organizzazione: V.S.A. Monte San Savino, Venerabile Misericordia e Sacro Chiodo di Asciano, A.R.C.A. Asciano, Pia Misericordia di Rapolano Terme, Squadra di Caccia "Il Grifo" di Lucignano, Associazione "Noi del Monte".

Sponsor e sostenitori: Sezioni Soci UniCoop Firenze Crete-Valdarbia e Valdichiana Aretina, Lapi Chimici S.p.A., Estra SpA, Sorgenti Toscane (fornitura acqua ai partecipanti).

Arrivo e celebrazioni finali

L’arrivo al Santuario sarà salutato dal suono delle campane e dalla benedizione del rettore. Alle ore 18:30 si terrà la Santa Messa solenne, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. A seguire, la rievocazione storica della Traslazione, organizzata dalla FFB e dal Comitato Vertighe, con la Pro Loco, la Misericordia, con la presenza di compagnie religiose, gruppi storici e gli sbandieratori e musici locali. L’araldo declamerà il racconto della Traslazione e la processione proseguirà attorno al parco del Santuario con la statua della Madonna portata sul tradizionale carro di legno, addobbato a festa e trainato da una coppia di buoi chianini.

A conclusione della giornata, una cena conviviale aperta a tutta la popolazione.

PROGRAMMA 8° EDIZIONE “IL CAMMINO DELLA TRASLAZIONE” - DOMENICA 13 LUGLIO 2025

DURATA: 7 ore circa solo il cammino, 9 ore e mezzo circa soste comprese.

DISLIVELLO: ascesa 548 m – discesa 454 m.

PARTENZA da ASCIANO: ore 8:30.

ARRIVO A S. MARIA VERTIGHE: ore 18:15 circa

TAPPA 1 – CENTRO STORICO ASCIANO – CENTRO STORICO SERRE DI RAPOLANO:

Partenza ore 8:30, distanza 9 KM circa. Tempo di percorrenza 2 ore e 30’. Arrivo previsto ore 11:00 circa.

RISTORO 1 – Ristoro-colazione presso il Museo della Grancia di Serre di Rapolano con l’assistenza del Comitato Soci Coop Rapolano e Serre e del Comune di Rapolano Terme.

TAPPA 2 – CENTRO STORICO SERRE DI RAPOLANO – MULINO DEL CALCIONE DI LUCIGNANO:

Partenza ore 11:15 distanza:9,5 KM circa. Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’ compresa sosta intermedia di 10 minuti presso la Chiesa del Castello di Modanella. Arrivo previsto ore 13:30 circa.

RISTORO 2 – Ristoro-pranzo presso il Mulino del Calcione con l’assistenza del Comitato Soci Coop Monte San Savino.

TAPPA 3 – MULINO DEL CALCIONE - CENTRO STORICO MONTE SAN SAVINO: Partenza ore 14:15 – 9 KM circa. Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’, compresa visita di 15’ al Castello del Calcione (DA CONFERMARE). Arrivo previsto ore 17:15.

RISTORO 3 – Ristoro-merenda nel centro storico di Monte San Savino con l’assistenza dell’Ass. Noi del Monte centro storico.

TAPPA 4 - CENTRO STORICO MONTE SAN SAVINO - SANTUARIO S. MARIA DELLE VERTIGHE:

Partenza ore 17:30 – 3 KM circa. Tempo di percorrenza: 45’.

Arrivo previsto ore 18:15 circa.

SECONDA PARTE - FESTA DELLA TRASLAZIONE: Ore 18.30 S. Messa solenne nel Santuario di S. Maria delle Vertighe, quest’anno chiesa giubilare, a cura della Fraternità Francescana di Betania con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose dei 4 comuni coinvolti e dei rappresentanti della Dicesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro; a seguire rievocazione storica a cura del Comitato Festeggiamenti delle Vertighe, della Pro Loco di Monte San Savino e con le compagnie religiose e i gruppi storici e spettacolo in costume d’epoca di musici e sbandieratori.

Ore 20 – Cena conviviale presso gli spazi esterni del Santuario a cura della Fraternità Francescana di Betania e del Comitato delle Vertighe (FACOTATIVA SU PRENOTAZIONE AL COMITATO O FRATERNITA’, COSTO A PARTE DA DEFINIRE).

Il costo previsto per l’iscrizione alla camminata organizzata da CSI Arezzo e Il Cammino della Traslazione ASD è di 15,00 Euro e comprende: assistenza trasporti, assicurazione, assistenza guida ambientale escursionistica Alessandro Maggiorelli, assistenza accompagnatori associazioni, acqua durante tutto il percorso, ristoro a Serre di Rapolano, pranzo al Mulino del Calcione, ristoro a Monte San Savino, gadget del Santuario.

N.B. per motivi organizzativi l’iscrizione è obbligatoria, da effettuare entro giovedì 10 luglio e riservata ai primi 80 richiedenti

Nella fase dell’iscrizione vanno specificati i punti di partenza, se con il pullman la mattina dalle Vertighe o rientro ad Asciano dopo la cena al Santuario.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] [email protected] Sofia C.S.I. 334 7866678 Irio Comitato Vertighe 338 8123994