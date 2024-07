Il Borro amplia l'offerta gastronomica

Arezzo, 2 luglio 2024 – Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore e azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà della Famiglia di Ferruccio Ferragamo dal 1993, inaugura l’estate con due importanti novità: la nuova pizzeria Pomario

- Aie e il Vin Cafè - Orto del Prete.

Si amplia l’offerta gastronomica de Il Borro, che produce gran parte dei prodotti dei ristoranti, capitanati dall’Executive Chef Andrea Campani: una cucina che valorizza le materie prime della Tenuta e i piccoli produttori locali che condividono gli stessi valori etici e sostenibili.

Pomario – Aie, immerso nella campagna della Tenuta - tra gelsi, querce, siepi di lavanda, rose selvatiche e giardini geometrici di erbe aromatiche - è un incantevole luogo dove la natura e la cucina si fondono in armonia. Protagonista del menu è la pizza, pensata dallo Chef Campani e il suo team che hanno trovato la giusta ricetta per una pizza d’autore. Realizzata dalle combinazioni tra farina di tipo 2 del Borro, farina integrale, acqua e lievito madre, si distingue per i condimenti freschi

dell'Orto della Tenuta, i suoi prodotti caseari e l'olio d’oliva e la birra. ll desiderio di personalizzare le pizze hanno fatto nascere una proposta che combina tradizione e creatività in maniera equilibrata,

dove tra le pizze signature spicca la “Borrigiana”, a base di ricotta fresca di pecora, miele, mozzarella e carpaccio di chianina.

Il Borro Vincafé – Orto del Prete, situato nel suggestivo borgo medievale, è l’unico locale all’interno del borgo, ideale per un light lunch o un aperitivo accompagnato da un’atmosfera pittoresca e una selezione di etichette biologiche de Il Borro.

Questi spazi si aggiungono a quelli già presenti: L’Osteria del Borro, ristorante gourmet che quest’anno festeggia 10 anni di apertura, con piatti della tradizione gastronomica toscana rivisitati

in chiave contemporanea attraverso i menu “Degustazione del Territorio” e “Degustazione

dell’Orto del Borro”, oltre a quello à la carte; Il Borro Tuscan Bistro, dai sapori semplici, ma decisi,

che è presente anche a Firenze, Viesca, Dubai ed Elounda a Creta e Il Borro Bar, nel cuore della

Tenuta per aperitivi e snack.

“Fare la pizza a Il Borro significa celebrare la purezza dei nostri ingredienti. Utilizzando la farina, la passata di pomodoro e l'olio della nostra tenuta, ogni pizza diventa un'esperienza unica. Un altro elemento che racconta la nostra filosofia farm to table”. Dichiara Andrea Campani, Executive Chef.

Comune denominatore di tutti, l’utilizzo di ingredienti stagionali, come le verdure biologiche coltivate

nell’Orto del Borro, le uova biologiche, le farine per gli impasti, la pasta, il miele e l’olio extra vergine

di oliva. Ad accompagnare ogni piatto, i pregiati vini della cantina de Il Borro prodotti negli 85 ettari

di vigneto di proprietà e, novità assoluta, il Gin London Dry Dal Borro, ottenuto dalla distillazione del

mosto e delle erbe aromatiche che più rappresentano la Tenuta (ginepro, foglie di olivo, miele,

lavanda, rosmarino e salvia).

Una vera e propria Farm to Table Experience, con un’offerta che porta “in tavola” prodotti e ricette

espressione della filosofia sostenibile, che da sempre ispira la filosofia aziendale e ne abbraccia tutte le realtà: dall’attività vitivinicola all’orto e all’allevamento, dalla produzione di olio extra vergine d’oliva a quella casearia e al miele, dalle farine alle uova biologiche, fino all’ampio uso di

fonti energetiche rinnovabili e all’impiego di pannelli fotovoltaici che ne alimentano le diverse aree della struttura, così come i sistemi per il riutilizzo della risorsa idrica.