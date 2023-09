Il 16 e 17 settembre: il santuario della Verna si prepara alla festa delle stimmate

Arezzo, 12 settembre 2023 – Una seconda, importante tappa di avvicinamento – dopo quella del 23 agosto scorso, quando è stato inaugurato il percorso di accessibilità per non deambulanti – all’inizio dell’ottavo centenario delle stimmate di san Francesco (1224-2024) ha di nuovo nel santuario della Verna il suo fulcro. Sabato 16 e domenica 17 settembre, infatti, il santuario francescano celebrerà proprio la festa delle stimmate che il Poverello d’Assisi ricevette dal serafino alato, nei giorni vicini alla festa dell’esaltazione della croce del 1224, come “sigillo” di conformazione a Cristo crocifisso. Per i Frati minori e per l’intera famiglia francescana della Toscana il 17 settembre è sempre occasione di gioia grata, lo sarà ancor di più quest’anno mentre ci si avvicina all’apertura ufficiale dell’ottavo centenario delle stimmate. Quest’anno si intrecceranno tre momenti, ognuno dei quali evocativo della dimensione di amore e dolore che le stimmate richiamano, ma anche del “taglio” che la commissione incaricata di animare l’anno centenario ha voluto dare.

Il primo momento sarà dedicato all’esperienza del cammino. Francesco, “pellegrino e forestiero” per il mondo, è stato un grande camminatore. Ed è per questo che una delle iniziative importanti del prossimo Ottavo centenario sarà la valorizzazione del percorso a piedi la Via di Francesco in Toscana, un progetto partito anni fa coi comuni del tratto storico del cammino. Il passo successivo è stata la definizione di un tracciato che da Firenze arrivasse a La Verna (e che poi da La Verna prosegue in Umbria, fino ad Assisi), percorso già da secoli dai pellegrini. Il 16 settembre, un gruppo ristretto di giovani universitari e ricercatori e di frati francescani percorrerà l’ultima tappa di questo percorso, da Bibbiena al santuario (poco più di 15 chilometri) e l’ultimo tratto sarà percorso insieme al Dario Nardella, sindaco di Firenze, città storicamente legata al Monte delle Stimmate attraverso il sostegno dell’Arte della Lana, la devozione di Eleonora da Toledo e le frequenti visite di Giorgio La Pira.

“Sarà l'occasione – dice fra’ Matteo Brena, coordinatore del comitato regionale per l’ottavo centenario delle stimmate - per riscoprire il valore del cammino come opportunità che apre alla riflessione e vivere un tempo insieme condividendo impressioni sui testi dell'Enciclica Laudato Sii di papa Francesco, che affrontano i temi dell'ecologia integrale, la sostenibilità, il cambiamento climatico e la cura della casa comune”.

Il ritrovo sarà alle 11.30 al santuario della Madonna del Sasso di Bibbiena. Fra’ Cesarino Cinelli, animatore del settore giustizia, pace e salvaguardia del creato dei Frati Minori della Toscana, offrirà una chiave di lettura del cammino, sul tema “la casa comune nella Laudato Sii di papa Francesco”. Quindi inizierà il cammino a piedi scandito da alcune soste: la prima, attorno all’ora del pranzo, a Croce di Sarna, poi alla Fonte di san Francesco. Infine, intorno alle 18.00, alla Beccia, il Sindaco Nardella raggiungerà il gruppo e parteciperà a uno scambio di impressioni alla luce dei temi trattati durante la giornata e poi salirà insieme ai camminatori al santuario percorrendo l’antica mulattiera. Arrivati in santuario, il sindaco di Firenze e i camminatori saranno accolti nel piazzale da fra’ Livio Crisci, Ministro provinciale dei Frati Minori di Toscana e dai frati della comunità. Alle 19, nella Basilica del santuario, si apriranno ufficialmente le celebrazioni liturgiche con i Primi Vespri della solennità delle stimmate, seguiti, alle ore 22, dall’Ufficio delle letture e dalla Messa solenne, presieduta da fra’ Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori. Contestualmente alla recita dell’Ufficio delle letture, sempre alle 22 avrà luogo l’inaugurazione della nuova illuminazione della scogliera, sui prati immediatamente sotto il santuario. Cammino, preghiera, giovani. È questo l’intreccio che caratterizza la festa delle stimmate. Infatti, attraverso il servizio di pastorale giovanile dei Frati Minori della Toscana, il 16 settembre è atteso a La Verna anche un nutrito numero di giovani, per vivere “La notte delle stimmate”.