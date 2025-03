Arezzo, 26 marzo 2025 – “I valori che guidano il nostro impegno”: arriva la Carta dei Valori del Csi Arezzo.

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo è lieti di annunciare l’arrivo della Carta dei Valori, che rappresenterà una guida fondamentale per il comportamento etico all’interno del CSI Arezzo. Essa definisce i principi e le aspettative condivise, garantendo che le attività sportive si svolgano in un contesto di rispetto, lealtà e integrità. Inoltre, contribuisce a consolidare l’identità dell’organizzazione e a promuovere una cultura basata sui valori della comunità e della crescita personale.

A portare avanti l’iniziativa, il dirigente di Comitato Valerio Giunti, Ambasciatore per l’Etica dello Sport: “Questa Carta dei Valori è nata grazie al coinvolgimento del Direttivo del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano. Il suo scopo è quello di rendere espliciti i principi che guidano il gruppo di lavoro, promuovendo una cultura etica e responsabile che rifletta l’identità e la missione del CSI Arezzo. La nostra "Carta Valori" vuol essere una guida essenziale che riflette i principi fondamentali che ci ispirano e ci orientano. La costruzione di una carta etica di un qualsiasi gruppo che appartenga a un qualsiasi contesto sociale costringe tutti ad un severo esame di coscienza e a valutare bene quali siano i valori che alimentano il nostro essere: umani, cittadini e sportivi”. “In ogni attività e progetto” – prosegue Giunti – “ci impegniamo a incarnare questi valori, promuovendo l'inclusività, il rispetto reciproco e l'integrità. Attraverso le semplici domande "CHI SIAMO?" e "IN COSA CREDIAMO?", possiamo creare un documento talmente potente da guidarci nel nostro cammino all'interno del comitato. In un contesto sociale odierno in continua evoluzione, è fondamentale rimanere fedeli ai nostri principi e adattarli per affrontare le sfide del presente e del futuro. La nostra missione è non solo creare opportunità sportive, ma anche coltivare comunità solidali e responsabili. Con determinazione e passione, continuiamo a essere un faro di ispirazione, consapevoli che i nostri valori non sono solo parole, ma azioni concrete che costruiscono un futuro migliore per tutti, comprese le generazioni future.”.

Carta dei Valori, ecco i dieci punti: Impegno, Rispetto, Divertimento, Sportività, Collaborazione, Spirito di Squadra, Emozione, Sacrificio, Inclusione e Costanza. (I punti sono approfonditi nel file allegato)

L’analisi dei dati raccolti ha infatti preso come riferimento delle parole chiave arrivate direttamente dai dirigenti del Comitato: “Questi valori riflettono l'essenza e la filosofia dello sport e del volontariato per il Comitato CSI Arezzo. Essi rappresentano l'importanza di un approccio etico, emotivo e collaborativo nelle attività sportive e di volontariato. Il Comitato si impegna a promuovere questi valori come guida per le proprie iniziative, creando un ambiente positivo e inclusivo che ispira e supporta tutti i partecipanti e le future generazioni.”