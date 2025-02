Arezzo, 20 febbraio 2025 – I ragazzi dell’isis Galilei di Poppi presenteranno sul palco alcuni autori del Festival del libro 2025.

Il Festival del Libro si è rivelato occasione e momento di stretta e proficua

collaborazione tra le studentesse e gli studenti delle classi quarte del Liceo

Scientifico G. Galilei di Poppi e i giornalisti dell’Ufficio Stampa del Comune di

Bibbiena.

Studentesse e studenti parteciperanno ai vari eventi in programma, alla redazione di comunicati stampa e alla realizzazione di interviste per i profili social. Saliranno inoltre sul palco per introdurre al pubblico due degli autori partecipanti alla rassegna: Marco Erba e Guido Sgardoli.

Il 4 marzo la studentessa Debora Vezzosi presenterà il libro La Città d’Argento di

Marco Erba a studenti provenienti dalle nostre scuole di vallata.

Il 13 marzo Tommaso Tellini e Gabriele Fani, insieme a Debora Vezzosi e Viola

Kasabaj, si occuperanno di far conoscere al pubblico Guido Sgardoli attraverso Le

Belve e The Stone in un incontro aperto a tutti e, il 14 marzo, nello spazio destinato

agli studenti delle classi quarte.

Seconde e terze classi dell’Istituto, invece, prenderanno parte agli appuntamenti con

gli autori Marco Erba e Andrea Franzoso.

La Dirigente Scolastica, Professoressa Elisabetta Batini, si è mostrata entusiasta

della partecipazione degli studenti: “attori” e “spettatori” allo stesso tempo. Come ha

affermato, ragazze e ragazzi avranno la grande opportunità di confrontarsi con i

giornalisti e con gli autori, così come di svolgere un ruolo che di solito spetta ai

professionisti del settore. Il suo augurio è che questa esperienza inauguri una stretta

collaborazione tra la Scuola e il Festival e che essa possa non solo trasmettere il

valore della lettura, ma anche avvicinare gli studenti al bellissimo mondo del

giornalismo”.

Gli autori del comunicato: Tommaso Tellini, Sofia Ugolini, Riccardo Boschi, Debora Vezzosi, Gabriele Fani, Viola Kasabaj