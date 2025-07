ARezzo, 18 luglio 2025 – Al via due nuovi punti digitali facile nei supermercati Coop

Grazie alla collaborazione con Regione Toscana, i Comuni e le Misericordie locali, anche nei punti vendita Coop di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini prende il via il progetto per favorire l'alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale. Da giugno il punto digitale facile attivo anche in altre Coop.fi a Firenze, Pisa, Pistoia, San Giuliano Terme e Lucca

I Punti Digitale Facile arrivano anche nei punti vendita di Unicoop Firenze: grazie alla collaborazione con Regione Toscana da oggi il servizio di supporto nell'uso delle nuove tecnologie prende il via nei punti vendita Coop di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. L'avvio dei punti digitali vede la collaborazione dei Comuni e la partecipazione delle Misericordie locali che presidieranno lo sportello, fornendo informazioni e aiuto pratico nell'accesso ai servizi digitali.

Nel Coop.fi di San Giovanni Valdarno lo sportello è attivo presso lo spazio Bibliocoop, il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 18. Sempre presso lo spazio Bibliocoop, a Terranuova Bracciolini il punto digitale facile è aperto il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12.

Entrambi gli sportelli sono stati inaugurati questa mattina: a San Giovanni Valdarno l'inaugurazione ha visto la partecipazione di Valentina Vadi e Alberto Marziali, Sindaco e Assessore ai servizi sociali del Comune di San Giovanni Valdarno, di Carla Bernacchioni, presidente della sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, e di Massimo Cigolini, governatore della Misericordia di San Giovanni Valdarno.

La mattinata ha visto l'inaugurazione dello sportello anche a Terranuova Bracciolini, alla presenza di Sergio Chienni e Gulia Bigiarini, Sindaco e Assessora alle politiche sociali del Comune di Terranuova Bracciolini, di Cristina Ciabattini, Presidente sezione soci Coop di Montevarchi, e di Patrizio Italiano, governatore della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

L'avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026, grazie a tremila Punti Digitale Facile. In Toscana quelli aperti sono già 169 ai quali si aggiungono anche i Punti che verranno via via attivati nei supermercati di Unicoop Firenze. Obiettivo del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del diverso digitale culturale che attualmente allontana l'Italia dalla media europea.

Da giugno lo sportello è attivo anche a Pisa, al Coop.fi Cisanello, a Pistoia, Lucca, San Giuliano Terme (PI), nello spazio Bibliocoop del Coop.fi Arena Metato e a Firenze, presso il Coop.fi di Gavinana.

Le dichiarazioni

«Do il benevenuto a questo nuovo servizio che nasce dalla collaborazione con Unicoop Firenze e Misericordie e che si aggiunge alla vasta rete di Punti digitale facile che la Regione Toscana ha finanziato e aperto grazie all’impegno degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni di categoria e del terzo settore, praticamente in ogni area del nostro territorio. Il nostro è stato e continua ad essere un impegno comune e coordinato per diffondere l’uso del digitale tra il maggior numero possibile di cittadini. Insomma quello da noi scelto è un approccio pro-attivo che abbiamo intrapreso con piacere e con buoni risultati, segno che l’impegno per l’educazione digitale è una sfida collettiva e condivisa», dichiara Stefano Ciuoffo, Assessore regionale all’informatizzazione e alle infrastrutture digitali

«Si tratta di un progetto davvero molto importante quello del Punto Digitale Facile, che approda anche nei punti vendita di Unicoop Firenze e rappresenta un supporto fondamentale per la digitalizzazione dei cittadini. Ringrazio naturalmente sia Unicoop Firenze, per l'attenzione che dimostra costantemente nei confronti dei bisogni e delle necessità della cittadinanza, sia la Misericordia di San Giovanni Valdarno, che già da diversi mesi gestisce, dopo aver vinto un bando della Regione Toscana, il punto di digitalizzazione presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno. Un'iniziativa pensata per essere vicini ai cittadini e, soprattutto, per semplificare procedure che per alcuni non sono né facili né scontate», dichiara Valentina Vadi, Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno

«L’attivazione di un Punto Digitale Facile nel nostro territorio rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare i cittadini nell’uso consapevole e autonomo delle tecnologie digitali. In un’epoca in cui sempre più servizi passano attraverso strumenti online, è fondamentale garantire occasioni di apprendimento accessibili e vicine alle persone. Ringraziamo Regione Toscana e Unicoop Firenze per aver scelto anche Terranuova come sede di questo servizio: è un segnale di attenzione verso la comunità e un investimento importante in termini di inclusione e partecipazione», afferma Sergio Chienni, Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini

«Con grande soddisfazione apriamo le porte al progetto dei Punti digitale facile che oggi prendiamo il via nei nostri punti vendita di San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. Ringraziamo Regione Toscana, le amministrazioni locali e le Misericordie coinvolte per questa nuova opportunità che mettiamo a disposizione dei nostri soci e clienti: le inaugurazioni di oggi segnano l'avvio di un nuovo percorso per non lasciare nessuno indietro. Invitiamo i nostri soci e clienti a frequentare questi nuovi Punti Digitali Facile, fondamentali per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società», dichiara Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze

I servizi offerti

Presso i Punti Digitali Facile è possibile attivare la Carta d'identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d'identità elettronica). I Pdf sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell'Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Scopo della rete di Punti digitali facile è garantire una presenza capillare sul territorio per diffondere l'alfabetizzazione digitale che, insieme a una connessione di qualità, dovrebbe porre le condizioni per un superamento del diverso digitale. L'obiettivo individuato per l'operazione è rappresentato dalle fasce più a rischio per quanto riguarda il divario digitale che attualmente allontana l'Italia dai media europei e vede solo il 46% della popolazione in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% nel resto dell'Unione.

Competenze digitali