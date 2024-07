I meteorologi del Lamma: ‘Il grande caldo di quest’estate non è normale. Ecco perché’

Firenze, 22 luglio 2024 - Estati con temperature di circa 3 gradi più alti rispetto a quelli che c’erano tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Se poi confrontiamo la media delle massime della seconda decade di questo luglio, allora scopriamo che rispetto alle medie degli ultimi trent’anni le temperature sono cresciute di ben 4 gradi, passando da una media di 31,9 ad una di 35,9.

Insomma, chi si ostina a dire che “è normale che d’estate faccia così caldo”, si sbaglia di grosso. Il cambiamento climatico è sotto i nostri occhi e lo avvertiamo in modo sempre più tangibile. Del resto, la scorsa settimana Firenze era un forno. E poco meglio andrà questa settimana.

Il consorzio Lamma ha stilato un report proprio per evidenziare quanto non sia affatto normale quello che sta accadendo. “Se andiamo ancora più a ritroso nel tempo - spiegano dal consorzio -, vediamo che adesso andiamo anche 5 gradi oltre le medie di un tempo. Nello specifico, nel trentennio 1991-2010 la media era di 31,7°C, nel 1971-2000 31,2°C”.

Cresce anche il numero di giornate con temperature uguali o superiori ai 35 gradi. Valutando il periodo dal 1955 allo scorso anno, notiamo che soprattutto dal 2000 il trend al rialzo è evidente. “Il cambiamento climatico in Toscana e in generale nel Mediterraneo si manifesta soprattutto nel periodo estivo - proseguono dal Lamma -. Se d’inverno l’aumento di temperatura è di circa 2 gradi, d’estate è intorno ai 3”.

Per ora, l’estate 2024, mediamente, risulta un pochino più fresca di quella di un anno fa, “ma solo perché nel 2023 giugno fu molto caldo”, mentre quest’anno l’estate è arrivata un pochino in ritardo. Insomma, “questo giugno si è concluso in media”, mentre luglio ha mostrato il suo lato più rovente. La scorsa settimana, a Firenze abbiamo toccato i 38 gradi. “E questa settimana si annuncia con temperature di 34-36 gradi, quindi di 2-4 gradi sopra media - proseguono i climatologici -. Il problema è che le minime sono sempre alte, sopra i 20 gradi. E non intorno ai 18, come dovrebbe essere”. Non basta. Sul finire della settimana potrebbe arrivare un’altra ondata di calore.