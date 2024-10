Arezzo, 24 ottobre 2024 – I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla Biblioteca città di Arezzo un prezioso testo del XVII secolo.

Un importante testo stampato nel 1795, dal titolo “Origine de tous les cultes ou religion universelle” di Charles-François Dupuis (1742-1809), edito a Parigi per Henri Agasse, è stato recuperato dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Il bene era stato sottratto alla Biblioteca città di Arezzo prima del 1993, come risultato da un controllo inventariale sul patrimonio dell’istituzione. All’epoca, venne fatta la relativa denuncia ma solo recentemente è stato notato che il saggio risultava in vendita online sul mercato antiquario.

La segnalazione giunta alla sezione antiquariato del reparto operativo Carabinieri TPC e il relativo lavoro di riconoscimento del testo da parte del personale della biblioteca hanno dato il via a un’articolata attività d’indagine che ne ha permesso il recupero e la restituzione proprio in questi giorni.

Si tratta della prima edizione, in formato in quarto, della più importante opera del Dupuis, un monumentale trattato di mitologia comparata in cui l’autore prende in considerazione le numerose teorie religiose e astronomiche del mondo antico, dall’Egitto alla Cina, per dimostrarne la comune origine.

L’opera completa è costituita da 13 tomi complessivi: quello riconsegnato dai carabinieri alla biblioteca è l’ultimo, tornato finalmente al fondo di provenienza, tutelato dalla legislazione sui beni culturali. Contiene, oltre a un breve testo, 22 tavole calcografiche a piena pagina di estremo interesse.