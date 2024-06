26 giugno 1997, quando il mondo conobbe per la prima volta Harry Potter

Firenze, 26 giugno 2024 – Il romanzo 'Harry Potter e la pietra filosofale', il primo di una saga amatissima, anche se venne ideato nei primi anni novanta, fu dato alle stampe tempo dopo. E precisamente il 26 giugno del 1997 in Inghilterra venne pubblicato per la prima volta. Non era un libro qualunque: sarebbe entrato nella storia come una delle opere più popolari del XX secolo. Lo dimostra il numero di lingue in cui è stato tradotto, ben 80, tra cui il greco antico e il latino. È stato anche uno di quei casi in cui letteratura e cinema si abbracciano indissolubilmente, perché chi è appassionato di quei libri lo è altrettanto delle trasposizioni cinematografiche. Un successo mondiale che ha rapito generazioni di ragazzi, e non solo, che fin da quella prima uscita hanno avuto nel cuore quel terzetto formidabile di Harry, Ron e Hermione, ragazzini intraprendenti, scatenati, inseparabili come lo si è a quell'età. Chi possiede un libro di quella prima edizione, ha in mano una fortuna. Un raro esemplare della prima edizione del libro di J.K. Rowling 'The Philosoper's Stone' ('Harry Potter e la pietra filosofale'), volume di esordio della celeberrima saga del maghetto, che in origine venne acquistato per appena 30 pence nel 1997, è stato battuto all'asta nel 2023 per ben 10.500 sterline. Si tratta, riferisce Bbc News, della prima edizione tirata in solo 500 copie, di cui una fu acquistata da un collezionista residente nello Staffordshire. Il volume fu riposto in una scatola durante un trasloco e la sorella del collezionista temeva che fosse andato perduto. Ora se lo è aggiudicato un acquirente di Los Angeles di cui non è stata diffusa l'identità, ha detto il responsabile della casa d'asta, con sede a Lichfield, Richard Winterton.

Nasce oggi

Antonio Ricci nato il 26 giugno del 1950 ad Albenga. Il patron di Striscia la Notizia compie oggi 74 anni. Ha detto: “Dopo il Nobel a Fo, dovrebbero dare il Pulitzer al Gabibbo”.