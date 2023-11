Tutto esaurito a Borgo a Mozzano per la Grande Festa di Halloween

Borgo a Mozzano (Lucca), 1 novembre 2023 – Edizione speciale numero 29 per la festa di Halloween di Borgo a Mozzano, che si è confermato ancora una volta luogo ideale per vivere la notte più paurosa dell’anno tra brividi, musica, allegria e storia. A fare da cornice all’evento, il leggendario Ponte del Diavolo, teatro della suggestiva narrazione finale della festa locale che vede la nobildonna lucchese Lucida Mansi gettarsi dall’arcata maggiore, dopo essere arrivata in compagnia del Demonio, e aver attraversato tutto il centro storico, seguita da un lungo e variegato corteo, Migliaia i giovani e giovanissimi che hanno invaso il paese, tra appassionati dei brivido, del travestimento o soltanto desiderosi di divertirsi, godersi la musica dal vivo lungo le vie barghigiano e condividere le emozioni per i tanti spettacoli organizzati e correlati all’evento.

Plauso all’organizzazione, con la prima volta dell’associazione Borgo Espressione Artistica al lavoro con l’amministrazione comunale guidata da Patrizio Andreuccetti, e al grande dispiegamento di forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza e lo svolgimento in piena tranquillità di tutte le fasi della Festa. Indimenticabile lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il Ponte del Diavolo e l’intero territorio, regalando una ultima e grandiosa suggestione scenica.