“Graziella Air”: il brevetto per rivoluzionare il peso dell’oro in vetrina a Vicenza

Arezzo, 11 settembre 2024 – Positivi segnali per il mondo del gioiello da VicenzaOro. Graziella ha chiuso il più importante salone europeo dedicato all’oreficeria con un bilancio particolarmente soddisfacente grazie alle numerose occasioni di incontro con i molti buyers presenti in fiera e, soprattutto, all’interesse suscitato dai nuovi progetti che consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia. L’azienda aretina ha scelto di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo per contrastare l’aumento del prezzo dell’oro attraverso nuove soluzioni produttive tra cui la tecnologia brevettata “Graziella Air” per la creazione di gioielli con maggiori volumi, minor peso e, di conseguenza, un prezzo al pubblico più basso.

Questa innovazione, oggi utilizzata anche nelle collezioni di Graziella destinate ai mercati occidentali, ha avuto un ruolo centrale nello stand a VicenzaOro, catalizzando l’attenzione di operatori provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Le strategie commerciali dell’azienda si erano finora orientate principalmente verso aree con un alto consumo di oro come Nord Africa, Medio Oriente o Europa dell’Est, ma la fiera vicentina ha aperto la strada a nuove collaborazioni e partnership che permetteranno di ampliare ulteriormente i propri orizzonti e di sviluppare, entro il 2025, gli affari in Europa e America. Questa tecnologia sarà presentata anche nei prossimi due eventi di rilievo internazionale in cui Graziella sarà presente con il proprio stand: il Jewellery & Gem World 2024 in programma da mercoledì 18 a domenica 22 settembre a Hong Kong, e l’Istanbul Jewelry Show in calendario da mercoledì 2 a sabato 5 ottobre nella metropoli turca. «“Graziella Air” - spiega Giacomo Gori, amministratore delegato di Graziella Braccialini, - riduce il peso del 50%. Le potenzialità di questa tecnologia sono state ben testimoniate dal classico orecchino a cerchio da donna che mantiene i tradizionali volumi con un peso superleggero tra i 2 e i 4 grammi. Abbiamo scelto di investire in nuove soluzioni capaci di affrontare situazioni avverse come il rialzo del prezzo dell’oro, l’inflazione o le incertezze geopolitiche, attraverso un nuovo paradigma di design e produzione che ci permette di espandere notevolmente i nostri orizzonti commerciali, anche in un periodo di generale difficoltà del settore. In quest’ottica, i risultati raggiunti a VicenzaOro sono particolarmente positivi: nei prossimi mesi avvieremo partnership e collaborazioni con nuovi clienti che consentono di guardare con rinnovata fiducia al futuro».