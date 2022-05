Grave trans dopo una caduta dal balcone o dalle scale: mistero alla Stazione

Perugia, 11 maggio 2022 - La Polizia indaga sul ferimento di una trans trovata a terra in via Mario Angeloni, nei pressi di una scala anticendio vicino agli Uffici postali. Non è chiaro se la poveretta sia caduta da un balcone o da una scala antincendio e non è chiara nemmeno la dinamica: tentato suicidio, incidente o gli esiti di una lite?

La persona è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia di Perugia. La trans non aveva con sé portafogli né documenti, mentre il suo cellulare è stato trovato sulle scalette, poco distante dal punto in cui è stata soccorsa.Alla Polizia non è ancora chiara la dinamica degli eventi: le ipotesi al vaglio degli investigatori sono legate a un tentativo di suicidio oppure agli sviluppi di una lite. L’allarme è stato dato intorno alle 6.30 del mattino dai condomini. La zona è stata transennata per le indagini.