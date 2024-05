Grande Successo per la Maratona di Lettura a Sansepolcro

Arezzo, 24 maggio 2024 – Mercoledì 22 Maggio, Sansepolcro ha ospitato con grande successo la Maratona di Lettura, un evento che ha visto la partecipazione di sessanta appassionati lettori. I partecipanti si sono alternati nella lettura del libro "Lettere contro la guerra" di Tiziano Terzani, regalando al pubblico, momenti di intensa riflessione e commozione.

La Maratona di Lettura, svoltasi nella Biblioteca comunale Dionisio Roberti, è stata un'occasione per celebrare la forza della parola scritta e il messaggio di pace e non violenza che Terzani ha trasmesso attraverso i suoi scritti. L'evento ha coinvolto persone di tutte le età, unite dalla passione per la lettura e dall'impegno a promuovere valori di comprensione e dialogo.

Nel pomeriggio, l'incontro con Folco Terzani, figlio del grande scrittore, ha ulteriormente arricchito la giornata. Durante l'incontro, si è parlato di pace, di non violenza, di libri e di lettura, e di natura, temi cari a Tiziano Terzani e di grande attualità. Folco Terzani ha condiviso aneddoti e riflessioni sul lavoro e la vita del padre, coinvolgendo il pubblico in un dialogo profondo e stimolante.

Eventi come questi sono fondamentali per promuovere la cultura della pace e del dialogo.

Il Comune di Sansepolcro esprime il proprio apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della Maratona di Lettura, ringrazia lo staff della Biblioteca che si è adoperato per la buona riuscita dell’evento, e invita la cittadinanza a continuare a partecipare attivamente alle iniziative culturali della nostra comunità.