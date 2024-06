Giovani Imprenditori della Toscana, appuntamento ad Arezzo per “Dispiegare la Pace”

Arezzo, 20 giugno 2024 – I Giovani Imprenditori scelgono la città di Arezzo per parlare di pace. “Dispiegare la pace” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 21 giugno 2024, alle ore 17 al Teatro Petrarca di Arezzo.

L’incontro, organizzato in occasione della riunione del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, vuole partire dagli scenari geopolitici attuali per fare un punto sulle conseguenze economiche dei conflitti in atto e cercare nuove prospettive di sviluppo economico, politico e sociale. Il filo conduttore dei lavori è suggerito dal senso letterale del termine sviluppo “sciogliere un viluppo, cioè un groviglio” per arrivare al semplice. Il semplice - spiegano i Giovani Imprenditori nell’introduzione all’incontro - “ non è qualcosa di già squadernato, che si comprende senza alcuno sforzo. Deve essere aperto. La risorsa imprescindibile per riuscirci è la pace”.

I protagonisti dell’iniziativa, promossa dai Gruppi Giovani Imprenditori delle Confindustrie della Toscana e organizzata dal Comitato Regionale e dai Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, saranno: Riccardo Di Stefano, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria; Stefano Luccisano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana; Carlo Municchi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud; Federico Petroni, analista geopolitico Limes; Nicola Minasi, capo dell'Unità di Crisi Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Fabio Mini, Generale di Corpo d'armata e saggista; Ivana Ciabatti, CEO Italpreziosi e Franco Vaccari, presidente Rondine Cittadella della Pace.

L’appuntamento “Dispiegare la Pace” è venerdì 21 giugno 2024 alle ore 17, al Teatro Petrarca di Arezzo.