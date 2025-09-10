Giostra del Saracino da tutto esaurito, domenica erano presenti in totale in Piazza Grande 3677 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.390 euro Sabato 13 settembre, alle ore 11.00, presso il percorso espositivo “I Colori della Giostra” avrà luogo l'iscrizione della vittoria del Quartiere di Porta del Foro nell'Albo d'Oro