Giostra del Saracino da tutto esaurito, domenica erano presenti in totale in Piazza Grande 3677 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.390 euro

Arezzo, 10 settembre 2025 – Giostra del Saracino da tutto esaurito come al solito. Domenica erano presenti in totale in Piazza Grande 3677 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.390 euro . Per la Prova Generale di venerdì 5 settembre erano invece presenti 2.843 spettatori per un incasso totale di 14.886 euro.
Sabato 13 settembre, alle ore 11.00, presso il percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale) avrà luogo l'iscrizione della vittoria del Quartiere di Porta del Foro nell'Albo d'Oro della Giostra del Saracino dipinto a mano dall'artista Claudio Milesi.
Durante l'aggiornamento dell'Albo d'Oro, a partire dalle ore 10.45, il pubblico potrà accedere liberamente al percorso espositivo dalla biglietteria.