Arezzo, 5 settembre 2024 – Giostra del Saracino da sold out anche per l’edizione di settembre 2024. Domenica erano presenti in totale in Piazza Grande 3680 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 118.022 euro. Per la Prova Generale di venerdì 30 agosto erano invece presenti 2.660 spettatori per un incasso totale di 14.592 euro.

“Nessuna novità – commenta Paolo Bertini, consigliere comunale delegato alla Giostra – ormai gli incassi della manifestazione si sono stabilizzati con soddisfazione sui massimi numeri possibili confermando il tutto esaurito ad ogni edizione e una richiesta di biglietti esponenzialmente più ampia rispetto alla capienza della Piazza”.

Intanto sabato 7 settembre, alle ore 11.00, presso il percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzzo Comunale) avrà luogo l’iscrizione della vittoria del Quartiere di Porta Sant’Andrea nell’Albo d’Oro della Giostra del Saracino dipinto a mano dall'artista Claudio Milesi.

Durante l’aggiornamento dell’Albo d’Oro, a partire dalle ore 10.45, il pubblico potrà accedere liberamente al percorso espositivo dalla biglietteria.

Sono state aperte ieri mattina le buste contenenti i tempi delle carriere della 146esima Giostra del Saracino e della sua Prova Generale. Di seguito i tempi dei giostratori.

GIOSTRA DEL SARACINO 146ESIMA EDIZIONE 1 SETTEMBRE 2024

1^ carriera

Porta Santo Spirito, Elia Cicerchia: 4,68 secondi

Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,65 secondi

Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,41 secondi

Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,58 secondi

2^ carriera

Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,30 secondi

Porta Crucifera, Gabriele Innocenti: 4,60 secondi

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,66 secondi

Porta del Foro, Davide Parsi: 4,48 secondi

Spareggio

Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,90 secondi

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,70 secondi

PROVA GENERALE 30 AGOSTO 2024

1^ carriera

Porta Santo Spirito, Elia Pineschi: 4,69 secondi

Porta Crucifera, Gianmatteo Marmorini: 4,72 secondi

Porta Sant’Andrea, Leonardo Tavanti: 4,19 secondi

Porta del Foro, Matteo Vitellozzi: 4,35 secondi

2^ carriera

Porta Santo Spirito, Niccolò Pineschi: 4,41 secondi

Porta Crucifera, Niccolò Nassi: 4,69 secondi

Porta Sant’Andrea, Matteo Bruni: 4,55 secondi

Porta del Foro, Niccolò Scarpini: 4,71 secondi