“Giorno per Giorno”: al via la campagna di crowdfunding per la docuserie che racconta l’autismo

Arezzo, 7 dicembre 2023 – La Fondazione Progetto Valtiberina è lieta di comunicare che il progetto “Giorno per Giorno” è stato selezionato come vincitore del bando “Impatto+” per la campagna di crowdfunding promossa dal portale Produzioni dal Basso attraverso il network Banca Etica. Questa docuserie, promossa dalla nostra fondazione e curata dalla redazione di TTV in collaborazione con ValtiberinAutismo, si impegna a raccontare ed esplorare il mondo dell’autismo attraverso testimonianze ed esperienze di vita di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Il format “Giorno per Giorno” offre uno sguardo intimo nella vita quotidiana di queste persone, permettendo agli spettatori di condividere momenti importanti come la colazione, la scuola, le attività ludiche e la vita sociale. L’obiettivo è promuovere una maggiore conoscenza, accoglienza, contatto ed empatia nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico, riducendo lo stigma e aumentando la comprensione di queste tematiche.

Da oggi fino al 27 gennaio è possibile sostenere il progetto attraverso donazioni libere sul sito di produzionidalbasso.com (LINK). Le donazioni raccolte saranno utilizzate per coprire le spese necessarie al progetto: vista l’importanza della tematica e la complessità nella realizzazione del format, l’obiettivo è quello di coinvolgere giornalisti, autori e videomaker con strumentazioni ad hoc, oltre a garantire opportuna promozione del programma attraverso i diversi canali locali e non solo.

“Il progetto – spiega Marta Pasqualini, direttrice generale di Progetto Valtiberina – ha visto nei mesi scorsi una prima fase sperimentale che ha portato alla creazione di alcune produzioni “pilota”. I risultati di questi primi contenuti di prova, diffusi sui canali web e social della testata locale TTV.it, sono stati sorprendenti. Sostenendo “Giorno per Giorno”, si contribuirà attivamente alla realizzazione di un prodotto unico e di grande impatto nella comunità. Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, supporterà le diverse fasi di produzione degli episodi”.

L’iniziativa vedrà inoltre un momento di condivisione attraverso un apposito evento pubblico in programma a Sansepolcro il prossimo 22 dicembre in Piazza Torre di Berta, del quale saranno presto resi noti tutti i dettagli. “Invitiamo la popolazione ad unirsi a noi in questo viaggio di scoperta, diventando preziosi alleati nella promozione di una maggiore consapevolezza sull’autismo”.