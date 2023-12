Giornate uggiose e temperature anomale. Natale, ecco che tempo farà

Firenze, 20 dicembre 2023 - Ci aspetta un Natale dal clima mite, senza pioggia, ma con cieli grigi. “Il periodo che va da adesso ai giorni natalizi è caratterizzato dalla presenza di un un vasto campo di alta pressione, con perturbazioni atlantiche che viaggiano però a latitudini più settentrionali rispetto alla nostra regione, dove abbiamo temperature in generale molto miti - fanno sapere dalla sala meteo del Lamma -. Nonostante l’alta pressione, il cielo non sarà quasi mai sgombro da nubi”. Questo perchè “spireranno molto spesso venti occidentali piuttosto umidi che faranno addensare nubi sulla nostra regione”.

Per Natale, ci attendiamo massime intorno ai 12 gradi in pianura e anche di 15-16 lungo la costa. “Ma il fatto più anomalo sono le temperature registrate in montagna - proseguono dal consorzio -. Nel periodo di Natale lo zero termico sfiorerà i 3mila metri di quota”. Pertanto, almeno da noi sarà un Natale senza neve.

Oggi 20 dicembre:

Nebbia o nubi basse in mattinata nei fondovalle e nelle pianure interne. Nuvolosità in aumento a partire dalle zone di nord-ovest. In serata miglioramento con ampie schiarite.

21 dicembre:

Sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia e addensamenti in mattinata sull'Appennino. Transito di velature nel pomeriggio e nubi basse in serata.

22 dicembre:

Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse sulle zone centro-settentrionali in mattinata (non si escludono isolate e brevi pioviggini); poco nuvoloso sui crinali appenninici e al sud. Schiarite più ampie dal pomeriggio.

23 dicembre:

Nuvoloso per nubi basse nelle zone settentrionali; poco nuvoloso per transito di velature altrove.

24 dicembre:

Nuvoloso per nubi basse. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a Scirocco sul mare. Mari: mossi. Temperature: in lieve calo.