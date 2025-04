22 aprile, è la Giornata della Terra: da Firenze al mondo per piantare alberi

Firenze, 21 aprile 2025 – “Sminuire l’impatto che 9 miliardi di persone hanno sul pianeta, non servirà a consegnare un futuro migliore ai nostri figli. Noi preferiamo impegnarci attivamente e per la Giornata della Terra lanciamo una triplice iniziativa per: piantare alberi, salvare le tartarughe di mare e pulire gli ambienti dai rifiuti plastici”. Così Martina Fondi, General Manager di Treedom, annuncia l’iniziativa lanciata in vista di oggi, giorno dedicato al pianeta Terra e alla sua salvaguardia. Treedom è la società benefit fondata a Firenze nel 2010 e che negli ultimi 15 anni ha dato vita ad un modello di azienda pionieristico, piantando oltre 4 milioni di alberi, collaborando con comunità di contadini di tutto il mondo. Per la Giornata della Terra 2025 ha unito il proprio impegno a quello della onlus italiana Plastic Free, organizzazione di volontariato che dal 2019 è impegnata per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Sul sito treedom.net è infatti possibile piantare, oltre ai tanti alberi che Treedom fa crescere nei propri progetti, anche due alberi speciali: una mangrovia e una palma da cocco.

Questi due alberi daranno una larga serie di benefici alle comunità che li pianteranno e custodiranno, ma contribuiranno anche alle iniziative di Plastic Free. Per ogni mangrovia speciale 5 euro saranno destinate ai progetti della onlus per la cura delle tartarughe marine, mentre per ogni palma da cocco i piantata, 5 euro andranno a finanziare le attività di recupero di rifiuti plastici. “La Giornata della Terra del prossimo 22 aprile - commenta Martina Fondi - è un’occasione in cui il flusso dell'informazione incrocia temi che riguardano l'ambiente, ma già il giorno dopo si torna a parlare d'altro. Noi invece abbiamo scelto questo giorno per iniziare un lungo cammino, da percorrere insieme agli amici di Plastic Free e a chiunque vorrà unirsi a noi. Un cammino in cui piantare ad ogni passo un nuovo albero, contribuire al salvataggio di tartarughe di mare e finanziare la rimozione di rifiuti plastici che inquinano i nostri ambienti”. Treedom è stata fondata a Firenze nel 2010 con l’obiettivo di realizzare a un pianeta più verde e più giusto. Attraverso la piantumazione di alberi in collaborazione con comunità contadine in 18 paesi del mondo, Treedom promuove progetti agroforestali che combinano sostenibilità ambientale e impatto sociale.

Gli alberi vengono piantati in Africa, America Latina, Asia e anche in Italia, all’interno di sistemi agricoli in cui convivono coltivazioni arboree e orticole, creando ecosistemi resilienti in grado di garantire sovranità alimentare e opportunità di reddito nel tempo.