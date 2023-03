18 marzo 2023, Sos pianeta Terra: oggi è la Giornata del riciclo

Riciclo

Firenze, 18 marzo 2023 – Oggi, 18 marzo, si celebra la Giornata mondiale del riciclo, il Global Recycling Day. È stata istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, un movimento internazionale che ha come scopo proprio quello di sensibilizzare sull'importanza di questa pratica, utile a ridurre le emissioni di CO2 che vengono generate dalla produzione di nuovi oggetti.



Questa ricorrenza intende far riflettere su ciò che sprechiamo e gettiamo via, incentivando il riuso di materiali e oggetti per preservare il pianeta dal sovrasfruttamento. Ogni anno infatti divoriamo miliardi di tonnellate di risorse naturali per produrre beni di consumo, ma a fronte di tutto questo, aria, acqua, minerali, suolo e foreste non sono inesauribili. L'economia circolare e il riuso dei materiali riciclabili, consentono di garantire un futuro al pianeta Terra. Per fare questo bisogna dare agli oggetti una seconda vita considerandoli risorse e non rifiuti: avviare un processo virtuoso di questo tipo ha molti vantaggi, dal momento che aiuta la sostenibilità ambientale, riduce le emissioni di gas serra e con nuovi impianti può creare ricchezza e posti di lavoro. Se sono sei le principali risorse naturali sul pianeta - acqua, aria, carbone, petrolio, gas naturale e minerali - i materiali riciclabili sono considerati la settima risorsa.



Per la prima volta dopo otto anni, i volumi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati a riciclo, lo scorso anno hanno registrato una flessione del 6,2% rispetto al 2021, fino a poco più di 361.000 tonnellate. È quanto è emerso dal quindicesimo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento Raee. Il dato pro capite è sceso a 6,12 kg per abitante (-5,3%). "Nel centro Italia il Lazio è primo per volumi complessivi raccolti, al sud la Sicilia consolida il primo posto per quantitativi raccolti mentre la Campania è ancora una volta ultima per raccolta pro capite", si legge in una nota. "Nel 2022 si è evidenziata una riduzione nei volumi avviati a corretto riciclo - ha commentato il presidente del Centro di Coordinamento Raee, Alberto Canni Ferrari - che contrasta con i trend in continua crescita a cui il sistema era abituato negli ultimi otto anni. A determinare questo risultato sono la sottrazione al canale ufficiale di volumi consistenti da parte dei canali paralleli e il mancato conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti elettronici, in particolare di quelli di piccole dimensioni".



