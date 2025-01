Giornata dell’educazione, 10 giochi che aiutano a crescere

Firenze, 24 gennaio 2025 – Il 24 gennaio del 1445 venne inaugurato in forma solenne lo Spedale di Santa Maria degli Innocenti destinato ad accogliere i neonati orfani o che venivano abbandonati. Opera di Filippo Brunelleschi, il più grande architetto dell’epoca, l’ospedale rappresentò la prima istituzione di questo genere in Europa, appositamente ideato per curare e allevare i bambini e dar loro un mestiere. La Toscana dunque ha una storica tradizione nei diritti dell’infanzia. E oggi si tiene la Giornata internazionale dell’educazione, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo fondamentale dell'istruzione nella crescita delle giovani generazioni e promuovere l’importanza di una formazione di qualità per tutti costruendo una società più equa e inclusiva. Missione condivisa da Dal Negro, l’azienda storica che da 95 anni si impegna nella produzione di giochi, a sostegno di un mondo in cui ogni bambino sia tutelato nell’avere uguale diritto al gioco e all’apprendimento. In occasione di questa giornata, Dal Negro invita a riflettere sul valore del gioco come attività alla base dell’interazione sociale e della crescita dei più piccoli, come elemento di convivialità e divertimento, ma soprattutto come mezzo privilegiato per imparare e apprendere, non solo nozioni ma anche metodi di comportamento. “Attraverso il gioco, i bambini apprendono, sviluppano abilità di vita e si interfacciano con la realtà esterna e con gli altri - commenta Elisa Stevanato, Comunication Specialist di Dal Negro -. Man mano che si cresce, il gioco si trasforma, si evolve e si adatta alle nuove esigenze del bambino. Tuttavia, rimane sempre un elemento essenziale della sua routine quotidiana, costituendo sia uno strumento che un contesto attraverso cui esprime e nutre il suo sviluppo.” Ecco i 10 giochi, selezionati da Dal Negro, che rispecchiano a pieno questo messaggio.

Seme con Seme: gioco di memoria per ricordare che si può crescere solo insieme. Seme con Seme contribuisce a sostenere i progetti di Medici con l’Africa Cuamm: parte del ricavato realizzato dalla vendita del gioco viene devoluto a sostegno dei progetti di cooperazione sanitaria realizzati in Africa. Sulle carte vengono rappresentati la coltivazione, la preparazione del cibo, l'alimentazione sana, il gioco, l'interazione, la protezione e la cura. Queste diverse fasi sono descritte grazie a una filastrocca che arricchisce il libretto di istruzioni contenuto nel gioco. Il gioco è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Il pallottoliere: un alleato perfetto per i più piccoli, che possono imparare a contare e sviluppare le prime basi del calcolo in modo divertente e stimolante. Dai 3 anni in su.

A,B,C...Z: gioco educativo per stimolare la memoria dei bambini, composto da 52 divertenti carte per conoscere l'alfabeto e per abbinare, imparare, inventare lettere, oggetti e animali. Il gioco è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Babau Friends and Fun: il mostro Ginmo e i suoi tanti amici coccolosi popolano un mazzo di carte pensato per stimolare la memoria e attenzione nei più piccoli, trasferendo al contempo fondamentali valori di condivisione e socializzazione. Il gioco è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Imparo a Contare: ideale per aiutare i più piccoli a imparare i numeri, i colori e ad assimilare la matematica di base come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in modo facile e originale. All’interno è presente anche un pallottoliere colorato e un piccolo orologio, utile per insegnare ai bambini il sistema del tempo. Il gioco è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

“Quella volta che…”: è un gioco di carte pensato per stimolare la creatività e l’espressione personale attraverso il racconto di storie esagerate e imprevedibili. Guidati dalle carte Situazione e Parola, i giocatori creano narrazioni coinvolgenti mentre gli avversari cercano di indovinare il finale. Le carte Caos aggiungono colpi di scena che rendono ogni storia unica. Perfetto per favorire la comunicazione, l’ascolto e la fiducia nel parlare in pubblico, creando un ambiente inclusivo e divertente. Dai 14 anni in su.

Hit the color: è il gioco ideale per migliorare la connessione occhio-mano, grazie a un divertente e coinvolgente gioco di riflessi. I più piccoli si divertiranno a colpire i personaggi con il martelletto, stimolando la loro velocità e coordinazione. Dai 18 mesi in su.

Lavagna Duo: questa lavagna offre un’ampia varietà di attività creative e didattiche grazie alla sua parte magnetica, da un lato, e alla tradizionale superficie nera, dall'altro. Gli adesivi magnetici permettono ai bambini di creare storie e scenari coinvolgenti, i gessetti trasformano ogni disegno in un'opera d'arte da esibire con orgoglio, mentre la spugna permette di cancellare facilmente per dare spazio a nuove idee. La Lavagna è disponibile anche in versione “La Mia Lavagna Learn & Play” e nella variante “Maxi Lavagna Learn & Play” con un orologio, un pallottoliere colorato e l’alfabeto. Il gioco è adatto per bambini dai 4 anni in su.

1,2,3…Color: un gioco educativo e coinvolgente per sviluppare le capacità intellettive fin dalla prima infanzia. Colori, forme e animali per apprendere in modo divertente i primi numeri! Il gioco è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

JollySmile: con questo gioco divertente e colorato i più piccoli possono imparare a scrivere i numeri e le lettere, a individuare tanti oggetti per ogni vocale e consonante dell'alfabeto, a fare somme, a scoprire e comporre le loro prime parole, a imparare il colore e gli oggetti delle stagioni. La carta del jolly darà tantissime possibilità per prendere carte in tavola e i giocatori dovranno essere sempre concentrati perché gli avversari con uno “smile” potranno soffiare la presa da sotto il naso del giocatore poco attento. Il gioco è adatto ai bambini dai 6 anni in su, ma anche per i più grandi che potranno giocare a gara a chi ne sa di più e a chi saprà usare la migliore strategia di presa.