Giornata dei nonni, la Toscana continua a invecchiare: 1600 centenari

Firenze, 2 ottobre 2024 – Oggi, come ogni 2 ottobre, si celebra la Giornata dei nonni, che sono un patrimonio di saggezza, tradizioni e valori, e rappresentano aiuto prezioso per tante famiglie italiane, contribuendo al bilancio, ma soprattutto dando una mano alla cura dei nipoti e, a volte, all’attività lavorativa. La brutta notizia è che in Toscana, come in Italia, sono tanti i nonni che vivono in solitudine. Lo dicono i dati: gli anziani over 65 residenti oggi in Toscana sono circa 960mila (26% della popolazione), di cui il 33% (318mila) sono soli. Gli anziani non autosufficienti sono 114mila, di cui gravi il 40%. Gli anziani che nel 2023 sono stati accolti in Rsa sono stati 28mila, mentre nei centri diurni 1.400, quindi in totale il 26% dei non autosufficienti, il resto è rimasto nella propria abitazione. Nel 2050 si prevede che gli anziani over 65 in Toscana diventino 1,2 milioni, cioè il 35% della popolazione. Considerando soltanto gli over 80, quelli residenti in Toscana sono oggi 324mila, mentre gli over 100 sono 1.600 (di cui l’84% sono donne). A livello nazionale, nei prossimi 30 anni il numero di over 80 quasi raddoppierà: dai 4,4 milioni di oggi ai 7,9 milioni del 2050. I nonni sono anche custodi delle ricette della tradizione. Il pollo arrosto per 7 italiani su 10 è il piatto di famiglia, e nei ricordi degli italiani è legato all'infanzia, alla cucina di mamma (40%) e alla domenica a casa dei nonni (29,5%), ma è anche un'eredità culturale e un "piatto della memoria" tramandato di generazione in generazione: dopo le lasagne (45,1 %) è infatti il piatto della nonna replicato più spesso (32,8%), a seguire polpette (29,3%) e pasta all'uovo (16,7%) con 7 italiani su 10 che lo cucinano almeno 1 volta al mese. A rivelarlo è un'indagine AstraRicerche presentata in vista del Pollo Arrosto Day 2024, maratona social organizzata da Unaitalia (l'associazione nazionale dei produttori di carni bianche) che ogni anno il 2 ottobre, in concomitanza con la Festa dei Nonni, "celebra la preparazione della carne più amata e uno dei simboli della tradizione gastronomica del Belpaese". L'analisi certifica che il 94,3% delle nonne prepara il pollo arrosto e più di 1 su 4 dichiara di dovere la propria ricetta ai suoi insegnamenti o al suo ricettario. L'ottava edizione di Pollo Arrosto Day ha tra i protagonisti lo chef Peppe Guida (Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, 1 stella Michelin) con la ricetta "Pollo arrosto di Nonna Rosa con salsa fredda di limoni e patate", le star dei social Nonna Silvi (3,5 milioni di follower su Ig, 1,6 milioni su TikTok, le sue ricette schiette fanno cinquanta milioni di clic e recentemente hanno conquistato l'emiro del Qatar) e Nonna Margherita (433mila follower su Facebook e 86mila di follower su Ig).

Nasce oggi

Mahatma Gandhi nato il 2 ottobre del 1869 a Porbandar, in India. Uomo di pace riconosciuto a livello mondiale, personaggio carismatico e fondatore principio della non violenza. Figura riconosciuta a livello internazionale per la difesa della libertà e dei diritti umani, ma anche per un approccio ai temi dello sviluppo sostenibile. Tra le molte piccole di saggezza che ci ha lasciato, una recita così: “Vivi come se dovessi morire domani: ma impara come se dovessi vivere per sempre”.