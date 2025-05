“Cresciamo in coro” gran finale per il progetto inclusivo con 500 piccoli cantori

Arezzo, 16 maggio 2025 – Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 11:00, il Teatro Tenda di Arezzo aprirà le sue porte a un evento speciale dedicato ai bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei plessi di Indicatore, San Leo, Pratantico, Pescaiola e, terza e quinta del plesso di San Giuliano, dell’Istituto Comprensivo “Piero della Francesca”.

Sul palco saliranno circa 500 piccoli cantori per celebrare la conclusione del progetto “Cresciamo in coro”, realizzato in collaborazione con l’associazione Voceincanto, diretta dal Maestro Gianna Ghiori. Un'iniziativa che, nel corso dell’anno scolastico, ha unito la musica al linguaggio dei segni LIS, trasformando il canto in un potente strumento di inclusione e crescita personale.

I bambini, preparati con impegno e dedizione, avranno l’occasione di condividere con le famiglie le emozioni e le competenze acquisite durante questo percorso educativo e formativo. L’obiettivo del progetto, attivo ormai da due anni, è quello di creare un coro integrato dove “chi può usa la voce, chi non può fa cantare le mani”, promuovendo così il rispetto delle differenze e la collaborazione tra pari.

«Anche quest’anno tutti i plessi della nostra primaria hanno aderito con entusiasmo a questo progetto tanto significativo – dichiara la dirigente prof.ssa Rossella Esposito – e sabato, sul palco, le piccole manine avvolte dai guanti bianchi canteranno che è possibile crescere insieme e superare ogni diversità. Il nostro Istituto si impegna quotidianamente per interagire con il territorio, coinvolgere le famiglie e offrire una scuola come luogo privilegiato di inclusione, educazione e condivisione».

Un appuntamento da non perdere, che coniuga arte, emozione e valori.