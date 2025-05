Arezzo, 16 maggio 2025 – Il Casentino al salone internazionale del libro di Torino grazie a arti grafiche Cianferoni

Il Casentino è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino con Arti Grafiche Cianferoni, grazie a un bando destinato agli editori toscani promosso dalla Regione Toscana.

Ieri, all’apertura ufficiale dello stand, era presente l’editore Nicola Cianferoni, oggi al timone di un’azienda nata nel 1870 a Stia. Qui nel 1782 nasce una cartiera e nel 1826 si ha testimonianza della prima attività di questa azienda con una pietra litografica che riporta questa data.

Lo stand da oltre 150 metri della Regione Toscana nel Padiglione Oval, ospita infatti anche uno spazio dedicato all’antica tipografia dei Cianferoni diventata Arti Grafiche Cianferoni nel 1939.

Nello stand della Regione, da ieri e fino al 19 maggio, si alterneranno in presentazioni ed eventi i 46 piccoli e medi editori toscani e le tante realtà presenti al Lingotto. Ieri è stata la volta della nostra casa editrice che è stata presentata, per la sua storicità, dallo scrittore e storico Luigi De Concilio insieme all’editore Nicola Cianferoni. I testi di molti scrittori e scrittrici del Casentino, quindi, saranno esposti per tutta la durata dell’evento, nello stand della Regione nel bellissimo Padiglione Oval del Lingotto di Torino.

Nicola Cianferoni ha commentato: “Un’esperienza bellissima e una grande soddisfazione aver potuto portare il Casentino a questo evento culturale di portata internazionale. Vedere i nostri libri, fatti con lo stesso amore ormai dal 1870, parlare della nostra arte, è stato un momento unico per cui ringrazio la Regione Toscana. Portare i libri che parlano della nostra terra, rappresenta anche un modo unico per promuovere il nostro Casentino. Ringrazio tutti coloro che ci danno fiducia, che continuano ad affidare a noi i loro lavori. Questa occasione valorizza il nostro mestiere, non sempre facile, di resistenti che continuano a parlare e fare “l’arte” del libro in un mondo che corre troppo veloce e spesso non sa più creare bellezza”.

Il Salone del Libro è giunto alla XXXVII° edizione e rappresenta, come ogni anno, un crocevia fondamentale per il panorama editoriale e culturale.

Il Salone è un universo complesso e bellissimo: incontri che spaziano dalle riflessioni sui grandi temi contemporanei, affidate a personalità di spicco del pensiero internazionale, presentazioni di opere inedite destinate a lasciare un segno nel dibattito letterario; momenti dedicati all'approfondimento di nuove tendenze.

Il Casentino qui al salone è rappresentato e raccontato attraverso tanti testi realizzati da Arti Grafiche Cianferoni che trattano di storia, storie, cucina leggende e racconti.