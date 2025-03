Arezzo, 28 marzo 2025 – Giardini Porcinai: gli interventi nella fase finale

Casi: “In corso le lavorazioni di riqualificazione complessiva dei giardini.

Sarà restituito alla città uno spazio più decoroso, moderno, vivibile e sicuro”

I lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai stanno entrando nella loro fase finale. Avviati anche gli interventi nella parte centrale di piazzetta Edo Gori che una volta conclusi collegheranno le due parti dei Giardini. Durante le lavorazioni sono state rinvenute vecchie condotte fognarie oramai inutilizzate che dovranno essere consolidate per garantire la sicurezza delle nuove pavimentazioni. Nella prossima settimana sarà effettuato un incontro con i tecnici della soprintendenza, per definire le modalità dell’intervento di consolidamento.

In fase finale anche le lavorazioni sulle alberature sulle quali sono state eseguite indagini tecniche e prove di trazione. Dalla relazione conseguente redatta dall’agronomo è emersa la necessità di eseguire interventi di consolidamento su sette piante e di procedere all’abbattimento di due lecci dei quali è stata evidenziata l’instabilità e che verranno sostituiti con altrettante alberature come concordato con la locale soprintendenza. L’intervento è previsto per lunedì.

“Gli interventi portati a termine fino ad oggi nei giardini di viale Michelangelo già fanno intendere come quest’area a fine lavorazioni si presenterà più decorosa, più moderna e più vivibile e senz’altro più sicura, motivo per cui abbiamo deciso di portare avanti anche una valutazione da parte di uno specialista su tutte le piante con relazioni e prove tecniche approfondite che ci garantiscano una sicurezza per i nostri concittadini”, è il commento dell’assessore Alessandro Casi.